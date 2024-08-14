Bodrum FK, George Puscas'ı kadrosuna kattı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, Rumen forvet George Puscas'ı üç yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Bodrum FK, George Puscas'ı kadrosuna kattı
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14 Ağustos 2024 23:23
Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Sipay Bodrum FK, 28 yaşındaki tecrübeli forvet George Puscas'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sipay Bodrum FK'nın transfer çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

İtalya Serie A takımlarından Genoa'da forma giyen Rumen George Puscas'ın transfer edildiği belirtilen açıklamada, "Yeşil-beyazlı ekip Puscas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Puscas geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Bari'de çıktığı 15 maçta 4 kez fileleri havalandırdı. Puscas, Romanya milli takım forması altında çıktığı 44 maçta 11 kere meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu." bilgilerine yer verildi.

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