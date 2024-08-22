Bodrum FK'dan Marek Havlik atağı

Bodrum FK, Slovacko'nun 29 yaşındaki Çekyalı orta saha oyuncusu Marek Havlik için resmi temaslara başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Bodrum FK'dan Marek Havlik atağı
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22 Ağustos 2024 11:03
Transfer çalışmalarını sürdüren Bodrum FK, Slovacko'nun 29 yaşındaki Çekyalı orta saha oyuncusu Marek Havlik için resmi temaslara başladı.

1.76 boyundaki oyuncu için Çekya temsilcisinin bonservis talebi var.

Bodrum FK, bu transfer döneminde kadrosuna Zlatko Dimitrov, Yusuf Sertkaya, Seçkin Batuhan, George Puşcaş, Christophe Herelle, Fredy, Enes Öğrüce, Gabriel Obekpa ve Murat Sipahioğlu'nu kattı.

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