Bodrum FK'dan Marek Havlik atağı

Transfer çalışmalarını sürdüren Bodrum FK, Slovacko'nun 29 yaşındaki Çekyalı orta saha oyuncusu Marek Havlik için resmi temaslara başladı.
1.76 boyundaki oyuncu için Çekya temsilcisinin bonservis talebi var.
Bodrum FK, bu transfer döneminde kadrosuna Zlatko Dimitrov, Yusuf Sertkaya, Seçkin Batuhan, George Puşcaş, Christophe Herelle, Fredy, Enes Öğrüce, Gabriel Obekpa ve Murat Sipahioğlu'nu kattı.
1.76 boyundaki oyuncu için Çekya temsilcisinin bonservis talebi var.
Bodrum FK, bu transfer döneminde kadrosuna Zlatko Dimitrov, Yusuf Sertkaya, Seçkin Batuhan, George Puşcaş, Christophe Herelle, Fredy, Enes Öğrüce, Gabriel Obekpa ve Murat Sipahioğlu'nu kattı.
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