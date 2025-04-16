Haber Tarihi: 16 Nisan 2025 19:56 - Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2025 19:56

BluTV Max mi Oldu? İşte Merak Edilenler!

Son günlerde sosyal medya ve çeşitli platformlarda dolaşan bir iddia, Türkiye'nin popüler yerli online dizi ve film platformu BluTV'nin, Warner Bros. Discovery'nin global yayın platformu olan Max ile birleşeceği veya Max bünyesine katılacağı yönünde. Peki, BluTV Max mi oluyor?

BluTV Max mi Oldu? İşte Merak Edilenler!
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BluTV tarafından yapılan açıklamaya göre platform, 15 Nisan 2025 Salı günü tarihinde resmen ülkemizde Max olarak faaliyet göstermeye başlayacağı ifade edildi. Ayrıca Max'e özel buradan ulaşabileceğiniz bir site de açıldı. Sitede içerikler ve diğer detaylar hakkında bilgi veriliyor.

Max ile birlikte bazı değişiklikler de göreceğiz. Gelişmiş kişiselleştirme ve arama özellikleri karşımıza çıkacak. HBO'nun en iyi dizileri başta olmak birçok yerli ve yabancı dizi ve filmi içeren daha zengin bir kütüphaneye erişim sağlayacağız. BluTV'de görüntü kalitesi maksimum 1080p idi. Max ile birlikte 4K'nın da gelmesini umuyoruz.

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