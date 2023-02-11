Bina hasar sorgulama! Ücretsiz bina deprem testi! Belediye bina hasar tespit sorgulama

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen kuruluşlar, belediyeler ve özel kurumlar tarafından riskli yapı tespiti yapılmaktadır. Eğer evinizi riskli görüyorsanız bir uzman çağırmalısınız. Gelen kişiler inceleme işlemlerinden sonra binanın taşıyıcı sistemine dayalı bir uygulama başlatırlar. Binanın genel durumu, zeminin analizi, binanın fay hatlarına olan yakınlığı detaylı olarak incelenir. Son olarak binadan karot ve parça alınarak inceleme başlatılır. Kısa süre içerisinde risk raporu elinize ulaşır.Depreme dayanıklı ev için ilk kontrol edilmesi gereken şey, bina yapımında kullanılan malzemelerin kalitesidir. Bina yapımında hiçbir masraftan kaçınılmamalı, insan hayatı göz önünde bulundurularak en kaliteli malzemeler kullanılmalıdır. Demir ve inşaat malzemeleri güçlü, dayanıklı ve kaliteli seçilmelidir. Binanın yapılacağı zemin iyi analiz edilmeli ve ona göre bir inşaata başlanmalı. Daha riskli bölgelere daha az katlı binalar inşa edilmeli, kolon ve kirişlere özellikle dikkat edilmelidir.Uzman kişileri çağırmadan önce evde kontrol edebileceğiniz yerler şu şekildedir;Kolon ve kirişler: Çatlak olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eksik ya da kesilen kolon varsa uzman çağrılmalıdır.Zeminler: Zemini sert ve taş olan yapılar depreme dayanıklıdır. Su birikintisi içerisine, dolgu alanlara ya da çamurlu yerlere yapılan binalar risklidir.Duvarlar: Çatlak olup olmadığına, duvarın inceliğine, yamulmalara bakılmalıdır.Karot testi, bina duvarından silindir şeklinde delerek beton örneği alan karot makineleri ile yapılır. Binaların deprem dayanıklılığını ölçmek için kullanılan en etkili yöntemdir. Betonu analiz ederek ve basınç testlerine tabi tutarak direnç ve kalite konusunda bilgi verir.Karot testi için özel alanlarından numune alınması gerekiyor. Öncesinde parapet, duvar veya bölmeler başvurulacak ilk alanlardır. Daha sonra perde, kolon ve kiriş döşeme alanlarından örnek alınması gerekebilir.Karot testi için bulunduğunuz yerin Belediye Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü vasıtası ile yapılabilir. Bununla birlikte bizzat Belediye'ye başvuru yapabilirsiniz. Diğer bir rapor tamamlama için Kaymakamlık Kurumuna başvurarak da gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca bina sağlamlık testi yapan kurumlar ise bu alanda çalışmalar yapan özel şirketler bulunuyor.Depremden sonra vatandaşlar, aşağıdaki yolları kullanarak evlerinin depreme daynıklı olup olmadığını öğrenebilir ve bu şekilde başvurularını yapabilecekler:ALO 181 (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) üzerinden başvuru yapılabilir.Doğal afetin meydana geldiği ilin belediye telefonu üzerinden başvuru yapılabilir.Doğal afetin meydana geldiği ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü telefonu üzerinden başvuru yapılabilir.İlçe kaymakamlıkları üzerinden başvuru yapılabilir.Deprem durumunda DASK'ın ALO 125 telefon numarası üzerinden başvuru yapılabilir.E-devlet (e-devlet üzerinden başvuru yapacak kişilerin yaşadıkları binanın deprem sigortası olması zorunludur). E-devlet üzerinden başvurduğunuz hasar tespitin takibini de yapabilirsiniz.