Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Rizespor, karşılaşmanın 38. dakikasında Gedson'un kendi kalesine attığı goll 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 45+3. dakikada Ernest Muçi ile eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başkagol olmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.
SON 9 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI
Siyah beyazlı ekip, ligde oynadığı son 9 maçtan sadece 1 galibiyet alabildi. Çaykur Rizespor'un galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı.
Beşiktaş'ta Jonas Svensson 83. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Norveçli sağ bek, Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.
MERT GÜNOK ÖNE ÇIKTI
Çaykur Rizespor karşılaşmada 6 net fırsattan yararlanamadı. Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, 5 isabetli şutta rakip oyunculara gol şansı tanımadı. Yaptığı önemli kurtarışlarla takımının mağlup olmasını engelledi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 27'ye çıkardı. Rizespor ise 21 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Bodrum FK ile evinde karşılaşacak. Rizespor ise Hatayspor'a konuk olacak.
BEŞİKTAŞ'TA İKİ DEĞİŞİKLİK!
Serdar Topraktepe, son oynanan Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişiklik yaptı.
Topraktepe, defansta Emirhan Topçu yerine Tayyip Talha Sonuç'a, forvette ise Semih Kılıçsoy yerine sakatlığı atlatan Ciro Immobile'ye şans verdi.
Beşiktaş, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sonuç, Felix Udokhai, Bakhtiyor Zainutdinov, Al-Musrati, Salih Uçan, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Ciro Immobile 11'i ile sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı takımda iyileşen Ciro Immobile üç maç sonra ilk 11'de yer aldı.
SERDAL ADALI DA TAKİP ETTİ
Karşılaşmayı, Beşiktaş başkanlığına seçilen Serdal Adalı ile Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut birlikte izledi.
RİZESPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK
Çaykur Rizespor da Göztepe 11'inde iki değişikliğe gitti.
Teknik direktör İlhan Palut, kaleci Ivo Grbic yerine Tarık Çetin'e, ortas aha da ise Giannis Papanikolaou yerine Dal Varesonvic'i tercih etti.
TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERDİ
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarı da büyük ilgi gösterdi. Kendilerine ayrılan bölümleri dolduran taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
FERDİ TAYFUR ANILDI
Dün vefat eden Ferdi Tayfur'un şarkısı "Hatıran Yeter" stadyumda çalınırken taraftarlar da şarkıya eşlik etti.
RİZESPOR BASKILI BAŞLADI!
Ev sahibi ekip, Beşiktaş kalesini ilk dakikalarda üst üste bulduğu pozisyonlarla yokladı. Karşılaşmanın 3. dakikasında Rizespor, net fırsattan yararlanamadı. Beşiktaş'ın çıkarken kaptırdığı topta Varesanovic, savunma arkasına iyi bir top gönderdi. Karşı karşıya pozisyonda Ali Sowe, kaleci Mert Günok'u geçemedi.
Karşılaşmanın 6. dakikasında Rizespor, Rachid Ghezzal ile bir kez daha gole çok yaklaştı. Soldan Mithat'ın ortasında kale önünde topla buluşan Cezayirli oyuncu, meşin yuvarlağı müsait pozisyonda dışarı gönderdi.
MERT GÜNOK'TAN ÜST ÜSTE KURTARIŞLAR
Beşiktaş'ta Mert Günok, kalesinde adeta devleşti. Akintola'nın soldan ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte bomboş kalan Ali Sowe, vuruşunu yaptı ama kaleci Mert Günok müthiş bir refleksle topu kurtardı. Dönen topu kale önünde Varesanovic tamamlamak istedi ama meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Mert Günok bu pozisyondan sadece 3 dakika sonra bir net pozisyonu daha engelledi. Ghezzal'ın derin pasında sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Ali Sowe'un yaptığı vuruşu kaleci Mert yine müthiş bir refleksle çeldi.
RİZE ATTI AMA OFSAYT
Rizespor, karşılaşmanın 20. dakikasında Mocsi ile golü buldu ama ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Taha'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Mert Günok yumrukladı. Arka direğe açılan topu Mithat bu kez içeri doldurdu. Karambolde topu ağlara gönderen isin ise Mocsi oldu. Gol öncesi yan hakem Taha Şahin'in ofsaytta olduğunu belirledi ve Rizespor'un golü geçersiz sayıldı.
RİZESPOR ARADIĞI GOLÜ 38'DE BULDU!
Rizespor, aradığı golü 38. dakikada buldu. Rakip yarı alanın ortaladında kazanılan serbest vuruşta içeri gönderilen topu Alikulov ceza sahasına indirdi. Karambolde topu bir kez daha önünde bulan Alikulov, yine kaleyi düşündü. Mert'ten dönen top kale önündeki Gedson'a çarptı ve ağlarla buluştu.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK
Siyah-beyazlılarda, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Tayyip Talha Sanuç, 41. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı. Beşiktaş'ta bu dakikada Tayyip Talha yerine Emirhan Topçu oyuna dahil oldu. Tayyip Talha oyundan çıktıktan sonra kulübede büyük üzüntü yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra doğrudan soyunma odasına gitti.
BEŞİKTAŞ MUÇİ İLE BERABERLİĞİ YAKALADI!
Beşiktaş, ilk yarıdaki ilk isabetli şutunda golü buldu. Varesanovic'in Alikulov'a göndermek istediği topta araya giren Muçi, topu yay üzerine iyi taşıdı. Ceza sahasına girer girmez yakın köşeye vuruşunu yapan yıldız oyuncu, takımı adına beraberlik golünü kaydetti.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar devreye 1-1 eşitlikle girdi.
BU KEZ RİZESPOR'DA SAKATLIK!
Rizespor'da ikinci yarının başlarında Olawoyin sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Orta alanda kendini yere bırakan tecrübeli oyuncu, değişiklik işareti yaptı. Olawoyin'in yerine 51. dakikada Papanikolaou girdi.
MERT'TEN BİR KRİTİK KURTARIŞ DAHA!
Rizespor bir kez daha gole yaklaştı. Ghezzal'ın soldan kullandığı kornerde kale önünde Alikulov kafayı vurdu. Kaleye yönelen topu Mert Günok harika çıkardı.
SEMİH VURDU, TARIK ÇIKARDI!
Bu kez Beşiktaş etkili geldi. Karşılaşmanın 79. dakikasında Rafa Silva, ceza sahasına iyi bir orta yaptı. Semih Kılıçsoy'un gelişine vuruşunu kaleci Tarık güçlükle çıkardı.
RİZESPOR'UN 90+4'TE ATTIĞI GOL OFSAYTA TAKILDI!
Çaykur Rizespor, 90+4. dakikada Jurecka ile 2-1 öne geçti ama ofsayt bayrağı havaya kalktı. Emrecan'ın derin pasında savunma arkasına sarkan Jurecka, karşı karşıya poziyonda topu ağlara gönderdi. Gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Maçın son bölümünde ciddi bir atak olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada ceza sahası dışında topu kapan Varesanovic, pasında ceza sahası içinde Ali Sowe'yi buldu. Sowe'nin vuruşunda kaleci Mert Günok'tan seken top kornere gitti.
6. dakikada sol kanattan Akintola'nın içeri çevirdiği pasta Hadziahmetovic'in şutunu Zaynutdinov kafayla uzaklaştırdı. Atağın devamında sağ kanatta topla buluşan Taha Şahin'in verdiği pasta Ghezzal'ın vuruşu yandan auta gitti.
15. dakikada sol kanatta topu kazanan Akintola, ceza sahası içinde Ali Sowe'yi buldu, bu oyuncunun şutunu Mert Günok kurtardı. Dönen topta boş pozisyondan Varesanovic topu üstten auta attı.
18. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası içine derinlemesine pasında topla buluşan Ali Sowe'nin yerden vuruşunda kaleci Mert Günok başarılı olarak topu uzaklaştırdı.
34. dakikada Olawoyin'in ceza sahasına yolladığı pasta Tayyip Talha topu uzaklaştıramadı. Seken topu önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
38. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Orta alanda kazanılan serbest vuruşta Hadziahmetovic ceza sahası içinde Alikulov'u gördü. Alikulov'un kafa vuruşunda Gedson Fernandes'ten seken topu tekrar önünde bulan Alikulov sert vurdu. Kaleci Mert Günok'tan seken top, Gedson Fernandes'e çarparak ağlarla buluştu. 1-0.
45+3 Beşiktaş beraberliği yakaladı. Orta sahada topu kapan Ernest Muçi, driplingle ceza sahasına girerken yaptığı sert vuruşta kaleci Tarık Çetin'in sağından meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI )
65. dakikada Ghezzal'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Alikulov'un vuruşunda kaleci Mert Günok köşeye giden topu çelmeyi başardı. Pozisyonun devamında Beşiktaş savunması topu taca uzaklaştırdı.
79. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Rafa Silva topu ceza sahasına yolladı, Semih Kılıçsoy'un yaptığı yarım vole şutu, kaleci Tarık Çetin kornere çeldi.
89. dakikada ceza sahasına sokulan Emrecan Bulut'un şutu defansa çarparak Ghezzal'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı plase vuruş az farkla kalenin sağından auta gitti.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Bozbey, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Dal Varesanovic (Dk. 76 Buljubasic), Hadziahmetovic (Dk. 83 Hojer), Ghezzal, Olawoyin (Dk. 51 Papanikolaou), Akintola (Dk. 83 Emrecan Bulut), Ali Sowe (Dk. 83 Jurecka)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Dk. 87 Onur Bulut), Tayyip Talha Sanuç (Dk. 41 Emirhan Topçu), Udokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan (Dk. 74 Ndour), Al-Musrati, Rafa Silva, Fernandes, Muçi (Dk. 74 Chamberlain), İmmobile (Dk. 74 Semih Kılıçsoy)
Goller: Dk. 38 Gedson Fernandes (Kendi kalesine) (Çaykur Rizespor), Dk. 45+3 Muçi (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 25 Udokhai, Dk. 82 Svensson (Beşiktaş), Dk. 42 Hadzeahmetovic, Dk. 45 Mithat Pala, Dk. 56 Alikulov, Dk. 90+1 Ghezzal (Çaykur Rizespor)
Rizespor, karşılaşmanın 38. dakikasında Gedson'un kendi kalesine attığı goll 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 45+3. dakikada Ernest Muçi ile eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başkagol olmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.
SON 9 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI
Siyah beyazlı ekip, ligde oynadığı son 9 maçtan sadece 1 galibiyet alabildi. Çaykur Rizespor'un galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı.
Beşiktaş'ta Jonas Svensson 83. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Norveçli sağ bek, Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.
MERT GÜNOK ÖNE ÇIKTI
Çaykur Rizespor karşılaşmada 6 net fırsattan yararlanamadı. Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, 5 isabetli şutta rakip oyunculara gol şansı tanımadı. Yaptığı önemli kurtarışlarla takımının mağlup olmasını engelledi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 27'ye çıkardı. Rizespor ise 21 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Bodrum FK ile evinde karşılaşacak. Rizespor ise Hatayspor'a konuk olacak.
BEŞİKTAŞ'TA İKİ DEĞİŞİKLİK!
Serdar Topraktepe, son oynanan Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişiklik yaptı.
Topraktepe, defansta Emirhan Topçu yerine Tayyip Talha Sonuç'a, forvette ise Semih Kılıçsoy yerine sakatlığı atlatan Ciro Immobile'ye şans verdi.
Beşiktaş, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sonuç, Felix Udokhai, Bakhtiyor Zainutdinov, Al-Musrati, Salih Uçan, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Ciro Immobile 11'i ile sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı takımda iyileşen Ciro Immobile üç maç sonra ilk 11'de yer aldı.
SERDAL ADALI DA TAKİP ETTİ
Karşılaşmayı, Beşiktaş başkanlığına seçilen Serdal Adalı ile Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut birlikte izledi.
RİZESPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK
Çaykur Rizespor da Göztepe 11'inde iki değişikliğe gitti.
Teknik direktör İlhan Palut, kaleci Ivo Grbic yerine Tarık Çetin'e, ortas aha da ise Giannis Papanikolaou yerine Dal Varesonvic'i tercih etti.
TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERDİ
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarı da büyük ilgi gösterdi. Kendilerine ayrılan bölümleri dolduran taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
FERDİ TAYFUR ANILDI
Dün vefat eden Ferdi Tayfur'un şarkısı "Hatıran Yeter" stadyumda çalınırken taraftarlar da şarkıya eşlik etti.
RİZESPOR BASKILI BAŞLADI!
Ev sahibi ekip, Beşiktaş kalesini ilk dakikalarda üst üste bulduğu pozisyonlarla yokladı. Karşılaşmanın 3. dakikasında Rizespor, net fırsattan yararlanamadı. Beşiktaş'ın çıkarken kaptırdığı topta Varesanovic, savunma arkasına iyi bir top gönderdi. Karşı karşıya pozisyonda Ali Sowe, kaleci Mert Günok'u geçemedi.
Karşılaşmanın 6. dakikasında Rizespor, Rachid Ghezzal ile bir kez daha gole çok yaklaştı. Soldan Mithat'ın ortasında kale önünde topla buluşan Cezayirli oyuncu, meşin yuvarlağı müsait pozisyonda dışarı gönderdi.
MERT GÜNOK'TAN ÜST ÜSTE KURTARIŞLAR
Beşiktaş'ta Mert Günok, kalesinde adeta devleşti. Akintola'nın soldan ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte bomboş kalan Ali Sowe, vuruşunu yaptı ama kaleci Mert Günok müthiş bir refleksle topu kurtardı. Dönen topu kale önünde Varesanovic tamamlamak istedi ama meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Mert Günok bu pozisyondan sadece 3 dakika sonra bir net pozisyonu daha engelledi. Ghezzal'ın derin pasında sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Ali Sowe'un yaptığı vuruşu kaleci Mert yine müthiş bir refleksle çeldi.
RİZE ATTI AMA OFSAYT
Rizespor, karşılaşmanın 20. dakikasında Mocsi ile golü buldu ama ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Taha'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Mert Günok yumrukladı. Arka direğe açılan topu Mithat bu kez içeri doldurdu. Karambolde topu ağlara gönderen isin ise Mocsi oldu. Gol öncesi yan hakem Taha Şahin'in ofsaytta olduğunu belirledi ve Rizespor'un golü geçersiz sayıldı.
RİZESPOR ARADIĞI GOLÜ 38'DE BULDU!
Rizespor, aradığı golü 38. dakikada buldu. Rakip yarı alanın ortaladında kazanılan serbest vuruşta içeri gönderilen topu Alikulov ceza sahasına indirdi. Karambolde topu bir kez daha önünde bulan Alikulov, yine kaleyi düşündü. Mert'ten dönen top kale önündeki Gedson'a çarptı ve ağlarla buluştu.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK
Siyah-beyazlılarda, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Tayyip Talha Sanuç, 41. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı. Beşiktaş'ta bu dakikada Tayyip Talha yerine Emirhan Topçu oyuna dahil oldu. Tayyip Talha oyundan çıktıktan sonra kulübede büyük üzüntü yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra doğrudan soyunma odasına gitti.
BEŞİKTAŞ MUÇİ İLE BERABERLİĞİ YAKALADI!
Beşiktaş, ilk yarıdaki ilk isabetli şutunda golü buldu. Varesanovic'in Alikulov'a göndermek istediği topta araya giren Muçi, topu yay üzerine iyi taşıdı. Ceza sahasına girer girmez yakın köşeye vuruşunu yapan yıldız oyuncu, takımı adına beraberlik golünü kaydetti.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar devreye 1-1 eşitlikle girdi.
BU KEZ RİZESPOR'DA SAKATLIK!
Rizespor'da ikinci yarının başlarında Olawoyin sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Orta alanda kendini yere bırakan tecrübeli oyuncu, değişiklik işareti yaptı. Olawoyin'in yerine 51. dakikada Papanikolaou girdi.
MERT'TEN BİR KRİTİK KURTARIŞ DAHA!
Rizespor bir kez daha gole yaklaştı. Ghezzal'ın soldan kullandığı kornerde kale önünde Alikulov kafayı vurdu. Kaleye yönelen topu Mert Günok harika çıkardı.
SEMİH VURDU, TARIK ÇIKARDI!
Bu kez Beşiktaş etkili geldi. Karşılaşmanın 79. dakikasında Rafa Silva, ceza sahasına iyi bir orta yaptı. Semih Kılıçsoy'un gelişine vuruşunu kaleci Tarık güçlükle çıkardı.
RİZESPOR'UN 90+4'TE ATTIĞI GOL OFSAYTA TAKILDI!
Çaykur Rizespor, 90+4. dakikada Jurecka ile 2-1 öne geçti ama ofsayt bayrağı havaya kalktı. Emrecan'ın derin pasında savunma arkasına sarkan Jurecka, karşı karşıya poziyonda topu ağlara gönderdi. Gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Maçın son bölümünde ciddi bir atak olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada ceza sahası dışında topu kapan Varesanovic, pasında ceza sahası içinde Ali Sowe'yi buldu. Sowe'nin vuruşunda kaleci Mert Günok'tan seken top kornere gitti.
6. dakikada sol kanattan Akintola'nın içeri çevirdiği pasta Hadziahmetovic'in şutunu Zaynutdinov kafayla uzaklaştırdı. Atağın devamında sağ kanatta topla buluşan Taha Şahin'in verdiği pasta Ghezzal'ın vuruşu yandan auta gitti.
15. dakikada sol kanatta topu kazanan Akintola, ceza sahası içinde Ali Sowe'yi buldu, bu oyuncunun şutunu Mert Günok kurtardı. Dönen topta boş pozisyondan Varesanovic topu üstten auta attı.
18. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası içine derinlemesine pasında topla buluşan Ali Sowe'nin yerden vuruşunda kaleci Mert Günok başarılı olarak topu uzaklaştırdı.
34. dakikada Olawoyin'in ceza sahasına yolladığı pasta Tayyip Talha topu uzaklaştıramadı. Seken topu önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
38. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Orta alanda kazanılan serbest vuruşta Hadziahmetovic ceza sahası içinde Alikulov'u gördü. Alikulov'un kafa vuruşunda Gedson Fernandes'ten seken topu tekrar önünde bulan Alikulov sert vurdu. Kaleci Mert Günok'tan seken top, Gedson Fernandes'e çarparak ağlarla buluştu. 1-0.
45+3 Beşiktaş beraberliği yakaladı. Orta sahada topu kapan Ernest Muçi, driplingle ceza sahasına girerken yaptığı sert vuruşta kaleci Tarık Çetin'in sağından meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI )
65. dakikada Ghezzal'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Alikulov'un vuruşunda kaleci Mert Günok köşeye giden topu çelmeyi başardı. Pozisyonun devamında Beşiktaş savunması topu taca uzaklaştırdı.
79. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Rafa Silva topu ceza sahasına yolladı, Semih Kılıçsoy'un yaptığı yarım vole şutu, kaleci Tarık Çetin kornere çeldi.
89. dakikada ceza sahasına sokulan Emrecan Bulut'un şutu defansa çarparak Ghezzal'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı plase vuruş az farkla kalenin sağından auta gitti.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Bozbey, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Dal Varesanovic (Dk. 76 Buljubasic), Hadziahmetovic (Dk. 83 Hojer), Ghezzal, Olawoyin (Dk. 51 Papanikolaou), Akintola (Dk. 83 Emrecan Bulut), Ali Sowe (Dk. 83 Jurecka)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Dk. 87 Onur Bulut), Tayyip Talha Sanuç (Dk. 41 Emirhan Topçu), Udokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan (Dk. 74 Ndour), Al-Musrati, Rafa Silva, Fernandes, Muçi (Dk. 74 Chamberlain), İmmobile (Dk. 74 Semih Kılıçsoy)
Goller: Dk. 38 Gedson Fernandes (Kendi kalesine) (Çaykur Rizespor), Dk. 45+3 Muçi (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 25 Udokhai, Dk. 82 Svensson (Beşiktaş), Dk. 42 Hadzeahmetovic, Dk. 45 Mithat Pala, Dk. 56 Alikulov, Dk. 90+1 Ghezzal (Çaykur Rizespor)