Beşiktaş: "Uğurlu mu, uğursuz mu?"

Beşiktaş, yaptığı açıklamada Gaziantep FK maçındaki orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş: 'Uğurlu mu, uğursuz mu?'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2020 17:42
Beşiktaş Kulübü, futbol takımının Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçı yöneten hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.

Kulübün Twitter hesabında yapılan ve Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ait "TFF_Org"un da etiketlendiği paylaşımda, "Uğurlu mu, uğursuz mu? Kasıt VAR mı, yok mu? Hakem mi değil mi?" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda Gaziantep FK ile oynanan maçın yanı sıra Süper Lig'de yapılan başka karşılaşmaların görüntülerine de yer verildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için