Beşiktaş'ta Marco Asensio bombası!

Başkan Hasan Arat, ara transferde kanat ve forvet bölgelerine takviye yapmayı planlıyor. PSG'nin yıldızı Marco Asensio, transfer listesinde ilk sırada yer alıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ta Marco Asensio bombası!
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22 Ekim 2024 09:42
Yaz döneminde takımda büyük bir operasyona imza atan Başkan Hasan Arat ve kurmayları, ara transferde de mutlaka takviye yapacak. Öncelikle iki bölge belirlendi; kanat ve forvet.

ASENSİO GÜNDEMDE

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda takviye planlayan yönetim. PSG'nin yıldızı Marco Asensio'yu gündemine aldı. Önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek her iki kanatta da oynayabilen 28 yaşındaki futbolcu için çalışmalara başladı. Siyah-beyazlıların önceliği satın alma opsiyonu ile yarım sezonluk kiralamak.

BAŞKAN ARAT DEVREDE

Arat, başkanlık seçimi öncesi PSG ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı ve arkadaşı Al-Khelaifi ile Doha'da bir araya gelmiş, Beşiktaş JK ve PSG arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştı. Başkan Arat, PSG Başkanı Nasser ile ikili ilişkilerini de kullanarak bu transferi ara transfer döneminde bitirecek.

 
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