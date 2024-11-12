Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, Beşiktaş evinde ağırladığı İsveç temsilcisi Malmö'yü 2-1 yenerek puanını 6'ya çıkarmayı başardı. Siyah-beyazlı takımın 5. haftada karşılaşacağı rakibi ise İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv olacak. Bu önemli mücadele için futbolseverler maç tarihini ve oynanacağı yeri merakla araştırıyor. Öte yandan, bu maçın tarafsız sahada oynanacağı da açıklanmıştı. İşte Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı hakkında tüm detaylar…

Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, 28 Kasım Perşembe günü yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati 20:45 olarak belirlenmiş olup, maç TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bu önemli karşılaşma, tarafsız bir saha olarak belirlenen Macaristan'da yapılacak. Beşiktaş Kulübü, maçın Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanacağını duyurdu. Maçın oynanacağı Nagyerdei Stadyumu'nda seyirci bulunmayacak.

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının, kulübümüzün UEFA ve UEFA'ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlarla yaptığı görüşmeler sonucunda ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke olan Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanmasına karar verilmiştir.

Macaristan'daki yerel makamlarla, maçın seyircili olarak gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. Ancak Macaristan yerel yetkilileri, daha önce oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olayları gerekçe göstererek müsabakanın seyircisiz yapılmasını kararlaştırdı.

Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, 28 Kasım 2024 tarihinde Debrecen Nagyerdei Stadyumu'nda, taraftarlara kapalı olarak gerçekleştirilecektir.

Taraftarlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bu maçla ilgili seyahat planı yapmamalarını önemle rica ederiz."