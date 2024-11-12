Haber Tarihi: 12 Kasım 2024 17:03 - Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2024 17:03

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç ekibi Malmö'yü İstanbul'da 2-1 yenen Beşiktaş puanını 6'ya yükseltti. Siyah-beyazlı ekibin bir sonraki rakibi ise İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv olacak. Futbolseverler de bu maçın tarihine odaklandı. Öte yandan tarafsız sahada oynanmasına karar verilen bu müsabakanın nerede yapılacağı belli oldu. Peki, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta?
Abone Ol
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, Beşiktaş evinde ağırladığı İsveç temsilcisi Malmö'yü 2-1 yenerek puanını 6'ya çıkarmayı başardı. Siyah-beyazlı takımın 5. haftada karşılaşacağı rakibi ise İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv olacak. Bu önemli mücadele için futbolseverler maç tarihini ve oynanacağı yeri merakla araştırıyor. Öte yandan, bu maçın tarafsız sahada oynanacağı da açıklanmıştı. İşte Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı hakkında tüm detaylar…

BEŞİKTAŞ-MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, 28 Kasım Perşembe günü yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati 20:45 olarak belirlenmiş olup, maç TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇ HANGİ ÜLKEDE OYNANACAK?

Bu önemli karşılaşma, tarafsız bir saha olarak belirlenen Macaristan'da yapılacak. Beşiktaş Kulübü, maçın Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanacağını duyurdu. Maçın oynanacağı Nagyerdei Stadyumu'nda seyirci bulunmayacak.

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının, kulübümüzün UEFA ve UEFA'ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlarla yaptığı görüşmeler sonucunda ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke olan Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanmasına karar verilmiştir.

Macaristan'daki yerel makamlarla, maçın seyircili olarak gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. Ancak Macaristan yerel yetkilileri, daha önce oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olayları gerekçe göstererek müsabakanın seyircisiz yapılmasını kararlaştırdı.

Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, 28 Kasım 2024 tarihinde Debrecen Nagyerdei Stadyumu'nda, taraftarlara kapalı olarak gerçekleştirilecektir.

Taraftarlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bu maçla ilgili seyahat planı yapmamalarını önemle rica ederiz."
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Giovanni van Bronckhorst, Hollanda'ya gitti! Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst, Hollanda'ya gitti!
Juventus'tan Kenan açıklaması: 'İnanıyoruz' Juventus Juventus'tan Kenan açıklaması: "İnanıyoruz"
Hoffenheim, Erencan'ı geri çağırıyor! Tsg Hoffenheim Hoffenheim, Erencan'ı geri çağırıyor!
Bayern Münih'te Upomecano kararı! Bayern Münih Bayern Münih'te Upomecano kararı!
Pires: 'Mbappe ile Deschamps arasında sorun yok' Real Madrid Pires: "Mbappe ile Deschamps arasında sorun yok"
Liverpool'da Salah gelişmesi! Liverpool Liverpool'da Salah gelişmesi!
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Gündem Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta?
Ankaragücü'nden Faruk Koca açıklaması Ankaragücü Ankaragücü'nden Faruk Koca açıklaması
Ben Yedder'e ertelenmiş hapis cezası! Monaco Ben Yedder'e ertelenmiş hapis cezası!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan Icardi açıklaması: "Neden yürüyemesin?"
2
Montella için flaş Roma iddiası!
3
Mauro Icardi, geri döneceği tarihi açıkladı!
4
Real Madrid, stoper arıyor
5
Amorim istedi, van Nistelrooy gitti
6
Fenerbahçe'den Napoli'ye Osimhen telefonu!
7
Paul Pogba, Juventus'tan ayrılıyor

SON HABERLER