Giovanni van Bronckhorst'un ekibi Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Pierre Sage'nin yönetimindeki Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Groupama Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Gedson Fernandes, bu golle birlikte bu sezon çıktığı 14. resmi maçta 7. golünü kaydetmiş oldu.
Oynadığı son 5 resmi maçtan da galip ayrılan Lyon'un bu serisi, Beşiktaş maçıyla birlikte sona ermiş oldu.
REKOR KIRILDI
Öte yandan Beşiktaş maçının ilk yarısında 17 şut çeken Lyon, bu sezon bir Avrupa Ligi karşılaşmasının ilk devresinde en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk puanlarını almış oldu ve puanını 3'e yükseltti. Lyon ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk puanı kaybını yaşadı ve 6 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş evinde Malmö'yü konuk ederken, Lyon deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ'TA İKİ DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu 2 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Groupama Stadı'ndaki müsabakaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Ciro Immobile 11'i ile başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Van Bronckhorst, Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Semih Kılıçsoy'u yedeğe çekti, aynı müsabakada omzundan sakatlanan kaleci Mert Günok ise kadroya alınmadı. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine sağ kanatta Mario'yu görevlendirirken kaleyi Ersin'e emanet etti.
BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu Lyon maçının kadrosunda yer almadı.
Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica sakatlıkları nedeniyle Jean Onana ise teknik ekibin tercihi doğrultusunda kadroya dahil edilmedi.
BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR YERİNİ ALAMADI
Beşiktaş taraftarı, Groupama Stadı'ndaki maçı güvenlik gerekçesiyle takip edemedi.
İki takım arasında 2017'de Lyon'da oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında yaşanan olayların tekrar etme ihtimali ve yüksek güvenlik riski gerekçesiyle kente ve stada siyah-beyazlı ekibin taraftarları alınmadı.
30 BİN TARAFTAR YER ALDI
59 bin kapasiteli Groupama Stadı'nda oynanan karşılaşmada güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 30 bin taraftar yer aldı.
Olimpik Lyon, sadece 2 bin bileti öncelikli hakkı bulunan taraftarları için satışa çıkardı. Müsabakayı 28 bini kombine kart sahibi olmak üzere yaklaşık 30 bin taraftar izledi.
SİYAH BANTLA ÇIKILDI
Beşiktaş ve Olimpik Lyon, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı nedeniyle kollarında siyah bantla sahaya çıktı.
İki takım oyuncuları, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşların anısına sahada siyah bantla yer aldı.
Siyah-beyazlı futbolcular, ayrıca siyah forma, şort ve konçla mücadele etti.
ERSİN SAKATLIK YAŞADI
Maçın 5. dakikasında Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu sakatlık yaşadı. Nuamah ile çarpışan Ersin, buz tedavisinin ardından oyuna devam etti.
LYON GOLE YAKLAŞTI
Maçın 8. dakikasında Lyon gole yaklaştı. Ernest Nuamah'ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu kaleci Ersin güçlükle kornere çeldi.
LYON ETKİLİ GELDİ
Maçın 16. dakikasında Lyon, bir kez daha gol yaklaştı. Ceza alanında topla buluşan Benrahma'nın sol çaprazdan yaptığı vuruş, direğin yanından auta gitti.
LYON GOLÜ BULDU AMA VAR'DAN DÖNDÜ
Maçın 24. dakikasında gelişen hızlı hücumda Alexander Lacazette, Lyon'u öne geçirdi. Ancak VAR'dan yapılan uyarı sonrası pozisyon öncesi ofsayt olduğu belirtildi ve gol iptal edildi.
BU KEZ DE PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ
Maçın 27. dakikasında Emirhan Topçu'nun Alexander Lacazette'i düşürmesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'dan gelen uyarı ile birlikte müdahalenin ceza alanı dışında olduğu belirtildi ve penaltı kararı, serbest vuruşa döndü.
ERSİN'DEN MÜTHİŞ KURTARIŞ
Maçın 54. dakikasında Lyon yine net bir fırsatı değerlendiremedi. Lacazette'nin kale ağzından yaptığı vuruşu kaleci Ersin müthiş bir refleksle kornere çeldi.
BENRAHMA DİREĞE TAKILDI
Maçın 56. dakikasında hızlı gelişen hücumda Lyonlu Said Benrahma'nın sol çaprazdan yaptığı vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.
BEŞİKTAŞ GOLE ÇOK YAKLAŞTI!
İkinci yarının ortalarında oyuna ortak olan Beşiktaş, 67. dakikada Ciro Immobile ile gole yaklaştı. Ceza alanı önünde topla buluşan Immobile'nin vuruşu direkten döndü, seken topta Rafa'nın şutu üst ağlarda kaldı.
Beşiktaş, maçın 71. dakikasında Lyon karşısında 1-0 öne geçti. Rafa'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Gedson, düzgün bir vuruşla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Olimpik Lyon gole yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Benrahma'nın ortasında, Nuamah'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi.
16. dakikada Tagliafico'nun pasında topla buluşan Benrahma'nın ceza sahası içinde ayak içi yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farka auta çıktı.
24. dakikada Olimpik Lyon'un kaydettiği gol, VAR hakemlerinin incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi. Sağ kanatta topla buluşan Cherki, savunmanın arkasına sarkarak ceza sahasına iyi koşu yapan Tolisso'yu gördü. Bu oyuncu meşin yuvarlağı altıpasın içindeki Lacazette ile buluşturdu. Lacazette'nin kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Maçın hakemi Harm Osmers, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine Tolisso'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
27. dakikada ev sahibi takımın kazandığı penaltı, VAR hakemlerinin uyarısının ardından serbest vuruş olarak değiştirildi. Ceza yayına girerken Emirhan Topçu'nun müdahalesiyle Lacazette'in yerde kalması üzerine müsabakanın Alman hakemi Harm Osmers, penaltı kararı verdi. Osmers, VAR hakemlerinin pozisyonun ceza sahası dışında olduğu uyarısı üzerine kararını serbest vuruş olarak değiştirdi.
56. dakikada Nuamah'ın pasında topla buluşan Benrahma'nın ceza yayının solundan bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.
67. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Rafa Silva'nın pasında Immobile'nin ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Perri'nin müdahalesinin ardından direğe çarparak oyun alanına döndü. Ardından Rafa Silva'nın boş kaleye tamamlamak istediği top auta çıktı.
71. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Rafa Silva'nın orta saha çizgisinden ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Gedson Fernandes'in ceza sahasına girdikten sonra yerden çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
90+4. dakikada Zaha'nın ceza sahası içinde uygun durumda yaptığı vuruşta Uduokhai, kale çizgisi üzerinde topa müdahale ederek kaleciYi geçen meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.
Stat: Groupama
Hakemler: Harm Osmers, Dominik Schaal, Stefan Lupp (Almanya)
Olimpik Lyon: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki (Dk. 79 Mikautadze), Tolisso, Tessmann (Dk. 65 Caqueret), Benrahma (Dk. 65 Fofana), Nuamah (Dk. 73 Zaha), Lacazette (Dk. 79 Orban)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes (Dk. 90+6 Salih Uçan), Joao Mario (Dk. 86 Al Musrati), Rafa Silva, Muçi (Dk. 66 Semih Kılıçsoy), Immobile (Dk. 86 Onur Bulut)
Gol: Dk. 71 Gedson Fernandes (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 29 Emirhan Topçu, Dk. 45+6 Masuaku, Dk. 70 Joao Mario, Dk. 83 Ersin Destanoğlu, Dk. 83 Rafa Silva, Dk. 84 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Dk. 42 Tolisso, Dk. 61 Tessmann (Olimpik Lyon)
Groupama Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Gedson Fernandes, bu golle birlikte bu sezon çıktığı 14. resmi maçta 7. golünü kaydetmiş oldu.
Oynadığı son 5 resmi maçtan da galip ayrılan Lyon'un bu serisi, Beşiktaş maçıyla birlikte sona ermiş oldu.
REKOR KIRILDI
Öte yandan Beşiktaş maçının ilk yarısında 17 şut çeken Lyon, bu sezon bir Avrupa Ligi karşılaşmasının ilk devresinde en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk puanlarını almış oldu ve puanını 3'e yükseltti. Lyon ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk puanı kaybını yaşadı ve 6 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş evinde Malmö'yü konuk ederken, Lyon deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ'TA İKİ DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu 2 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Groupama Stadı'ndaki müsabakaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Ciro Immobile 11'i ile başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Van Bronckhorst, Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Semih Kılıçsoy'u yedeğe çekti, aynı müsabakada omzundan sakatlanan kaleci Mert Günok ise kadroya alınmadı. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine sağ kanatta Mario'yu görevlendirirken kaleyi Ersin'e emanet etti.
BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu Lyon maçının kadrosunda yer almadı.
Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica sakatlıkları nedeniyle Jean Onana ise teknik ekibin tercihi doğrultusunda kadroya dahil edilmedi.
BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR YERİNİ ALAMADI
Beşiktaş taraftarı, Groupama Stadı'ndaki maçı güvenlik gerekçesiyle takip edemedi.
İki takım arasında 2017'de Lyon'da oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında yaşanan olayların tekrar etme ihtimali ve yüksek güvenlik riski gerekçesiyle kente ve stada siyah-beyazlı ekibin taraftarları alınmadı.
30 BİN TARAFTAR YER ALDI
59 bin kapasiteli Groupama Stadı'nda oynanan karşılaşmada güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 30 bin taraftar yer aldı.
Olimpik Lyon, sadece 2 bin bileti öncelikli hakkı bulunan taraftarları için satışa çıkardı. Müsabakayı 28 bini kombine kart sahibi olmak üzere yaklaşık 30 bin taraftar izledi.
SİYAH BANTLA ÇIKILDI
Beşiktaş ve Olimpik Lyon, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı nedeniyle kollarında siyah bantla sahaya çıktı.
İki takım oyuncuları, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşların anısına sahada siyah bantla yer aldı.
Siyah-beyazlı futbolcular, ayrıca siyah forma, şort ve konçla mücadele etti.
ERSİN SAKATLIK YAŞADI
Maçın 5. dakikasında Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu sakatlık yaşadı. Nuamah ile çarpışan Ersin, buz tedavisinin ardından oyuna devam etti.
LYON GOLE YAKLAŞTI
Maçın 8. dakikasında Lyon gole yaklaştı. Ernest Nuamah'ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu kaleci Ersin güçlükle kornere çeldi.
LYON ETKİLİ GELDİ
Maçın 16. dakikasında Lyon, bir kez daha gol yaklaştı. Ceza alanında topla buluşan Benrahma'nın sol çaprazdan yaptığı vuruş, direğin yanından auta gitti.
LYON GOLÜ BULDU AMA VAR'DAN DÖNDÜ
Maçın 24. dakikasında gelişen hızlı hücumda Alexander Lacazette, Lyon'u öne geçirdi. Ancak VAR'dan yapılan uyarı sonrası pozisyon öncesi ofsayt olduğu belirtildi ve gol iptal edildi.
BU KEZ DE PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ
Maçın 27. dakikasında Emirhan Topçu'nun Alexander Lacazette'i düşürmesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'dan gelen uyarı ile birlikte müdahalenin ceza alanı dışında olduğu belirtildi ve penaltı kararı, serbest vuruşa döndü.
ERSİN'DEN MÜTHİŞ KURTARIŞ
Maçın 54. dakikasında Lyon yine net bir fırsatı değerlendiremedi. Lacazette'nin kale ağzından yaptığı vuruşu kaleci Ersin müthiş bir refleksle kornere çeldi.
BENRAHMA DİREĞE TAKILDI
Maçın 56. dakikasında hızlı gelişen hücumda Lyonlu Said Benrahma'nın sol çaprazdan yaptığı vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.
BEŞİKTAŞ GOLE ÇOK YAKLAŞTI!
İkinci yarının ortalarında oyuna ortak olan Beşiktaş, 67. dakikada Ciro Immobile ile gole yaklaştı. Ceza alanı önünde topla buluşan Immobile'nin vuruşu direkten döndü, seken topta Rafa'nın şutu üst ağlarda kaldı.
GEDSON ATTI, BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ!
Beşiktaş, direği geçemedi! pic.twitter.com/BlEahzcwOm
— Sporxtv (@sporxtv) October 24, 2024
Beşiktaş, maçın 71. dakikasında Lyon karşısında 1-0 öne geçti. Rafa'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Gedson, düzgün bir vuruşla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Olimpik Lyon gole yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Benrahma'nın ortasında, Nuamah'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi.
16. dakikada Tagliafico'nun pasında topla buluşan Benrahma'nın ceza sahası içinde ayak içi yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farka auta çıktı.
24. dakikada Olimpik Lyon'un kaydettiği gol, VAR hakemlerinin incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi. Sağ kanatta topla buluşan Cherki, savunmanın arkasına sarkarak ceza sahasına iyi koşu yapan Tolisso'yu gördü. Bu oyuncu meşin yuvarlağı altıpasın içindeki Lacazette ile buluşturdu. Lacazette'nin kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Maçın hakemi Harm Osmers, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine Tolisso'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
27. dakikada ev sahibi takımın kazandığı penaltı, VAR hakemlerinin uyarısının ardından serbest vuruş olarak değiştirildi. Ceza yayına girerken Emirhan Topçu'nun müdahalesiyle Lacazette'in yerde kalması üzerine müsabakanın Alman hakemi Harm Osmers, penaltı kararı verdi. Osmers, VAR hakemlerinin pozisyonun ceza sahası dışında olduğu uyarısı üzerine kararını serbest vuruş olarak değiştirdi.
56. dakikada Nuamah'ın pasında topla buluşan Benrahma'nın ceza yayının solundan bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.
67. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Rafa Silva'nın pasında Immobile'nin ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Perri'nin müdahalesinin ardından direğe çarparak oyun alanına döndü. Ardından Rafa Silva'nın boş kaleye tamamlamak istediği top auta çıktı.
71. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Rafa Silva'nın orta saha çizgisinden ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Gedson Fernandes'in ceza sahasına girdikten sonra yerden çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
90+4. dakikada Zaha'nın ceza sahası içinde uygun durumda yaptığı vuruşta Uduokhai, kale çizgisi üzerinde topa müdahale ederek kaleciYi geçen meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.
Stat: Groupama
Hakemler: Harm Osmers, Dominik Schaal, Stefan Lupp (Almanya)
Olimpik Lyon: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki (Dk. 79 Mikautadze), Tolisso, Tessmann (Dk. 65 Caqueret), Benrahma (Dk. 65 Fofana), Nuamah (Dk. 73 Zaha), Lacazette (Dk. 79 Orban)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes (Dk. 90+6 Salih Uçan), Joao Mario (Dk. 86 Al Musrati), Rafa Silva, Muçi (Dk. 66 Semih Kılıçsoy), Immobile (Dk. 86 Onur Bulut)
Gol: Dk. 71 Gedson Fernandes (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 29 Emirhan Topçu, Dk. 45+6 Masuaku, Dk. 70 Joao Mario, Dk. 83 Ersin Destanoğlu, Dk. 83 Rafa Silva, Dk. 84 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Dk. 42 Tolisso, Dk. 61 Tessmann (Olimpik Lyon)
⚽Beşiktaş, Gedson'un golüyle Lyon deplasmanında öne geçti. pic.twitter.com/6Sp2sy1HBS
— Sporxtv (@sporxtv) October 24, 2024