Beşiktaş-Frankfurt UEFA Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi büyük bir heyecanla devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş lig aşamasının ikinci maçında Frankfurt ile mücadele edecek.



Maç heyecanına geri sayım başlarken taraftarlar Beşiktaş-Frankfurt maçı ne zaman sorusunu soruyor.



Beşiktaş-Frankfurt maçı ne zaman?



Beşiktaş UEAFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler de maçın detaylarını araştırıyor.



Takvime göre Beşiktaş-Frankfurt maçı 3 Ekim Perşembe günü oynanacak.



Beşiktaş-Frankfurt maçı nerede oynanacak?



3 Ekim Perşembe günü yapılacak Beşiktaş-Frankfurt karşılaşmasında Beşiktaş Alman Takımı Einctracht'ı Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak.



Beşiktaş UEFA maçı hangi kanalda oynanacak?



Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş-Frankfurt maçı TRT 1 ekranlarında şifresiz ve canlı bir şekilde yayınlanacak.



Beşiktaş-Frankfurt maç bileti ne zaman satışa çıkacak?



Beşiktaş'ın Frankfurt ile yapacağı karşılaşmanın biletleri 29 Eylül Pazar günü saat 10.00'da satışa çıktı.



Beşiktaş'ın Avrupa maçı kaç kaç bitti?



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında Hollandalı takım Ajax ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım ilk maçında Ajax'a 4-0 mağlup oldu ve sezonun ilk yenilgisini aldı.



Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maç takvimi



3 Ekim I Beşiktaş-Frankfurt

24 Ekim I Beşiktaş-Lyon

28 Kasım I Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv

12 Aralık I Beşiktaş-Bodo Glimt

22 Ocak I Beşiktaş-Athletic Bilbao

30 Ocak I Beşiktaş-Twente

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