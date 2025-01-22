Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı canlı izle (Şifresiz TRT izle)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında İspanya'nın güçlü ekiplerinden Athletic Bilbao ile bu akşam kozlarını paylaşacak. Bu sezon yeni formatıyla düzenlenen 36 takımlı UEFA Avrupa Ligi'nde, Beşiktaş 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. 28. sırada bulunan Beşiktaş, zorlu Athletic Bilbao karşısında mücadeleyi kazanmak ve play-off maçlarına katılma şansını artırmak istiyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde iki takımın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO CANLI İZLE ŞİFRESİZ





Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 129 56 25 48 203 172 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Avrupa Konferans Ligi 12 7 1 4 21 19 TOPLAM 250 94 49 107 334 382





Organizasyon Maç Yediği gol Kalesini gole kapatma Süper Lig 75 86 25 Türkiye Kupası 8 4 5 Süper Kupa 1 - 1 Şampiyonlar Ligi 1 2 - Avrupa Ligi 5 12 - Konferans Ligi 9 11 2 Toplam 99 115 33

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.Tüpraş Stadı'nda 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Julian Weinberger yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.Mert Günok, Jonas Svensson, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi, Ciro Immobile.: Simon, Gorosabel, Vivian, Paredes, Yuri, Ruiz, de Galarreta, Jauregizar, Inaki Williams, Berenguer, Nico Williams, Guruzeta.UEFA Avrupa Ligi'ne arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle başlayan siyah-beyazlılar, oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.Topladığı 6 puanla lig tablosunda averajla 28. sırada bulunan Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu yenerek adını ilk 24 takım arasına yazdırıp play-off iddiasını son maça taşımak istiyor.Ernesto Valverde yönetimindeki konuk ekip ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 16 puanla lider Lazio ile zirvenin ortağı konumunda.Organizasyonda bu sezon kalesinde yalnızca 2 gol gören İspanyol ekibi, 36 takım arasında en az gol yiyen ekip olarak dikkati çekiyor.Athletic Bilbao, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe'yi 2-0 yendi.Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkacak.Siyah-beyazlı kulüp ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk sözleşme imzalayan Norveçli teknik adam, ilk mücadelesini İspanyol ekibi karşısında verecek.Ole Gunnar Solskjaer, Avrupa kupalarındaki kariyerinin 68. maçına Beşiktaş'ın başında çıkacak.Daha önce Molde ve Manchester United'ı çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, Avrupa kupalarında toplam 67 karşılaşmada 34 galibiyet, 11 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı.Manchester United'ı yönettiği süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkma başarısı gösteren Norveçli çalıştırıcı, Villarreal'e penaltılarda mağlup oldu.Siyah-beyazlı takımda Athletic Bilbao karşısında 4 futbolcu forma giyemeyecek.Listede olmayan isimler Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain'nin yanı sıra sakatlığı süren Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, İspanyol ekibine karşı takımdaki yerini alamayacak.UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 251. maçına çıkacak.Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 250 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 107 yenilgi yaşadı.Avrupa arenasında 334 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 382 gol gördü.Siyah-beyazlı ekibin Avrupa arenasında sergilediği performans şöyle:Beşiktaş, İspanya temsilcileriyle 16 kez karşı karşıya geldi.Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında İspanyol ekipleri Real Madrid, Barcelona, Valencia, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Sevilla ve Alaves ile mücadele etti.Beşiktaş, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 3'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 10 da mağlubiyet yaşadı.Söz konusu maçlarda 16 kez ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 34 gol gördü.Beşiktaş, 13 sezon aranın ardından bir İspanyol temsilcisine Avrupa kupalarında rakip oldu.Siyah-beyazlılar, son olarak 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. turunda Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid ile eşleşmişti.Beşiktaş, ilk maçı deplasmanda 3-1, rövanşı ise İstanbul'da 3-0 kaybederek organizasyona veda etmişti."Kara kartal" yine UEFA Avrupa Ligi'nde bu kez Athletic Bilbao ile mücadele edecek.Beşiktaş, İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile 4. kez karşı karşıya gelecek.Geride kalan 3 maçta İspanyol ekibi 2 mücadeleden galibiyetle ayrılırken, 1 müsabakayı da Beşiktaş kazandı.1985-1986 sezonunda oynanan o zamanki ismiyle UEFA Kupası 1. tur ilk karşılaşmasında rakibine deplasmanda 4-1 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'daki mücadeleyi ise 1-0 kaybetmişti.Beşiktaş, 2004-2005 sezonunda ise UEFA Kupası B Grubu'nda konuk ettiği Athletic Bilbao'yu 3-1'lik skorla geçerek İspanyol ekibine karşı ilk galibiyetini almıştı.Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken, "Kara kartal" bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenmişti.Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek takımı Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla yenildi.Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı."Kara Kartal", geçen sezon UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e de 5-0 kaybetti.Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk basamakta yer alıyor.1993-1999 yıllarında giydiği siyah-beyazlı formayla 14 gol atan Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor."Kara Kartal"da Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma ile Brezilyalı golcü Bobo da Avrupa arenasında 12'şer gol kaydetti.Beşiktaş'ın milli file bekçisi Mert Günok, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor.Tecrübeli kaleci, siyah-beyazlı takımın Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor ile oynadığı karşılaşmada 99. maçına çıktı.Beşiktaş formasıyla ilk sınavına 2021-22 sezonunun 5. haftasında 3-2 kazandıkları Antalyaspor maçında çıkan Mert Günok, Athletic Bilbao karşısında görev alması durumunda Beşiktaş formasını 100. kez terletecek.Başakşehir Futbol Kulübü'nden 2021-22 sezonu başında transfer edilen deneyimli eldivenin Beşiktaş kariyeri şanssızlıklarla başlarken ilk sezonunda yalnızca 5 maçta görev yaptı.Süper Lig'in 2021-22 sezonunun 14. haftasında Dolmabahçe'de oynanan Giresunspor maçında "ağır sakatlık" yaşayan 35 yaşındaki kaleci, sezonun geri kalanında kaleyi koruyamadı.Mert Günok, 2022-23 sezonunda kaleyi 24 resmi maçta korurken 2023-24'te ise siyah-beyazlı formayla 45 müsabakada eldiven giydi.Bu sezon tüm kulvarlarda 25 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan deneyimli file bekçisi, takımda işlerin yolunda gitmediği son iki sezon adını Beşiktaş'ın vazgeçilmezleri arasına yazdırdı.Beşiktaş taraftarının sevdiği isimlerin başında gelen tecrübeli kaleci, "Kara kartal" ile 4 sezonda 3 kupa kazandı.Beşiktaş, Mert Günok'un görev aldığı tüm kulvarlarda 99 karşılaşmada 115 gol yedi.Bu müsabakaların 33'ünde kalesini gole kapatmayı başaran tecrübeli kaleci, 66'sında ise rakiplerin gol sevincine engel olamadı.Deneyimli eldiven, Beşiktaş kariyerinde bir maçta kalesinde en fazla 4 gol gördü.Milli file bekçisine, siyah-beyazlı takımda görev yaptığı bu maçlarda bir kez kırmızı, 8 kez de sarı kart gösterildi.Mert Günok, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinin ilk yılında sakatlanarak sezonu kapattı.2021-22 sezonunda Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta tecrübeli file bekçisi Mert Günok, bir pozisyonda çime takılıp yerde kalırken ambulansla hastaneye kaldırıldı.Pozisyonun ardından hastaneye kaldırılan milli kalecide sol diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması tespit edildi.Deneyimli kaleci, sonraki sezonun 12. haftasında Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada yeşil sahalara dönerek, 337 gün sonra formayı sırtına geçirdi.Beşiktaş'ın son iki sezondaki kötü gidişatı, Mert Günok'un performansına da yansıdı.Siyah-beyazlı takımdaki ilk iki sezonunda 28 maça çıkan ve 36 gol yiyen 35 yaşındaki kaleci, son iki sezonda ise kalesinde 79 gole engel olamadı.Tecrübeli kaleci, Beşiktaş'ta ilk sezonda 13, ikinci sezonunda 23, üçüncü sezonunda 49 ve bu sezon da 30 kez meşin yuvarlağı ağlardan çıkardı.Mert Günok, Beşiktaş forması ile son 10 sezonda en çok forma giyen 3 kaleciden biri oldu.Deneyimli file bekçisi, eski milli kaleci Tolga Zengin ve Ersin Destanoğlu'nun ardından son 10 sezonda siyah-beyazlı forma ile 100 maça çıkan üçüncü kaleci olacak.Beşiktaş'ta 6 sezon forma giyen Tolga Zengin, 128 maça çıkarken siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu ise yine 6 sezonda 115 karşılaşmada boy gösterdi.Tecrübeli eldiven bu 10 yıllık süreçte Cenk Gönen (93), Fabricio Agosto Ramirez (87), Loris Karius (67), Utku Yuvakuran (20), Günay Güvenç (18) ve Denys Boyko'yu (5) da geride bıraktı.Mert Günok, Beşiktaş kariyerinde 3 kupa kaldırdı.Tecrübeli kaleci, siyah-beyazlı takım ile 2023-24 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası, 2022 ve 2024 yıllarında ise iki kez Turkcell Süper Kupa şampiyonluğunu yaşadı.Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, geçen hafta 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık yeni sözleşmeyi imzaladı.Siyah-beyazlı takımdaki dördüncü sezonunu geçiren deneyimli eldiven, atılan imzaların ardından yaptığı açıklamada, "Sevgili Beşiktaş ailem, en az 2 sene daha bu kutsal formayı giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.Mert Günok, yeni sözleşmeyle istikrarını gelecek sezonlara da taşıma fırsatını yakaladı.Mert Günok, siyah-beyazlı forma ile bu sezon tüm kulvarlarda 25 maçta görev yaptı.Kaleyi koruduğu maçlarda 90 dakika sahada kalan tecrübeli kaleci, toplamda 2 bin 250 dakika süre aldı.Bu karşılaşmalarda 30 kez topu ağlarında gören file bekçisi, 9 maçta ise rakiplerine gol izni vermedi.A Milli Futbol Takımı'nın da kalesini koruyan Mert Günok, ay-yıldızlı forma altında gösterdiği performansla takdir topladı.Tecrübeli eldiven, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde ilk kez 24 Mayıs 2012'de sırtına geçirdiği milli formayla 37 kez mücadele etti. Mert Günok, 22 maçta 37 kez topu ağlarında görürken 15 karşılamada kalesini gole kapattı.Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da boy gösteren deneyimli file bekçisi, son 16 turunda oynanan Avusturya maçına damga vurmuştu.Mert Günok, karşılaşmanın 90+4. dakikasında Christoph Baumgartner'ın kafa vuruşunda tarihi bir kurtarışa imza atarak millilerin, çeyrek finale yükselmesine katkı sağlamıştı.