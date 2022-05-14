Beşiktaş'a Rıdvan ve Vida şoku

Beşiktaş; Göztepe ve Konyaspor ile oynayacağı sezonun son iki maçında Domagoj Vida ve Rıdvan Yılmaz'dan yoksun mücadele edecek.

Babasının rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde Hırvatistan'a giden Vida, İstanbul'a dönmesine rağmen, sakatlığı da tam olarak geçmediği için son 2 karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.



Geçen haftaki Fenerbahçe derbisinde uyluk iç ve karın adalesinde gerilme ve ödem oluşan Rıdvan Yılmaz da sezonu kapattı. Diğer taraftan Beşiktaş ile Torino kulüpleri Rıdvan'ın transferi için görüşmelerini sürüyor.



İtalyan ekibinin teklifini 4 milyon Euro'nun üzerine çıkardığı ancak siyah beyazlıların olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.





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