Benfica 1-0 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı geniş özeti





FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

AYEW, SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODA YER ALMADI

ALİ KOÇ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

FENERBAHÇE TRİBÜNÜ BOŞ KALDI

BENFICA'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

FENERBAHÇE, 4-4-2 İLE SAHAYA ÇIKTI

BENFICA TEHLİKELİ GELMEYE BAŞLADI

EN NET FIRSATI VALBUENA HARCADI

BENFICA, İKİNCİ YARIYA TEMPOLU BAŞLADI

MARTIN SKRTEL'İN LİDERLİĞİ ÖNE ÇIKTI

İLK ETKİLİ ATAK 59'DA GELDİ

COCU İLK MÜDAHALESİNİ YAPTI! VALBUENA, EKİCİ...

ÇOK BASİT GOL, MAALESEF...

GOLDEN SONRA SOLDADO OYUNA DAHİL OLDU

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Benfica ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Estadio Da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Benfica, 1-0'lık skorla kazandı.Benfica'ya ilk maçta galibiyeti getiren golü 69. dakikada Franco Cervi attı.Playoff turuna çıkacak takımı belirleyecek rövanş mücadelesi 14 Ağustos Salı akşamı, saat 21.00'de Kadıköy'de oynanacak.Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica maçına, Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Dirar, Valbuena, Giuliano, Alper ilk 11'i ile çıktı.Cocu, Soldado'ya yedekler arasında yer verirken, Andre Ayew'i maç kadrosuna dahil etmedi.Fenerbahçe, Benfica maçına 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı lacivertli ekipte cezası bulunan Josef de Souza'nın yanı sıra sakalıkları bulunan ve kadroya dahil edilmeyen Aatif, İsmail ve Salih mücadelede forma giyemedi.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli takımı yalnız bırakmadı. Kafile ile birlikte Lizbon'a gelen başkan Ali Koç, takımın son idmanını takip etti ve bugün de kendine ayrılan yerden maçı izledi.Öte yandan başkan Ali Koç, mücadele öncesi Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Mehmet Hasan Göğüş'ü resmi konutunda ziyaret etti. Göğüş, Fenerbahçe'ye de Benfica karşısında şans diledi.Fenerbahçeli taraftarlar Benfica ile oynanan maça ilgi göstermedi. Sarı lacivertli kulüp için ayrılan 3 bin 200 biletten yaklaşık olarak 100'ünün satılması ile geri kalan biletler Benfica Kulübü'ne devredildi. Benfica geri aldığı biletleri mücadele öncesinde kendi taraftarları için satışa çıkardı.Benfica, Fenerbahçe maçına önemli oyuncularından yoksun çıktı. Al-Nassr ile transfer görüşmesi yapması için izin verilen Jonas ve sakatlıkları bulunan Ebuehi ile Krovinovic, Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemedi.Fenerbahçe, mücadeleye 4-4-2 oyun formatında, Benfica ise 4-3-3 ile başladı. Özellikle, kanatları iyi savunan Fenerbahçe, ortada da Mehmet Topal ile Elif Elmas'ın etkili performansıyla savunmada açık vermedi.Benfica'nın tempoyu yükseltmesine izin vermeyen sarı lacivertliler, savunma arkasına atılan toplarla pozisyon aradı. Maçın ilk 20 dakikasındaki iki tehlikeli atağı da yapan Fenerbahçe, Giuliano'nun çıkarken yaptığı hatalı paslar ve Valbuena'nın yorulması sonrası Hasan Ali'nin solda tek kalmasıyla kalesinde tehlikeli ataklar görmeye başladı. Bu dakikalarda Martin Skrtel'in etkili oyunu skorun korunmasına yardımcı oldu.20 ila 30'uncu dakikalar arası bu şekilde geçildikten sonra Benfica, daha tehlikeli ataklar yapmaya başladı. 32'de Cervi'nin plase vuruşunda Volkan Demirel topu çeldi ve tam Salvio'ya gelecekken Skrtel araya girdi ve golün olmasını engelledi. Fenerbahçe'nin atak yapmakta zorlandığı bu dakikalarda, Benfica bir de Facundo Ferreyra ile net bir gol pozisyonu buldu ama Arjantinli oyuncunun yaptığı etkisiz vuruş Volkan'da kaldı.Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki en tehlikeli atağı 39'uncu dakikada geldi. Arka arkaya etkili paslarla kontraatağa çıkan Fenerbahçe'de, Hasan Ali'nin penaltı noktasına yaptığı ortada Valbuena topla buluştu. Fransız yıldızın gelişine yaptığı sert vuruş üstten auta çıktı.41. dakikada Fenerbahçe bir kez daha etkili geldi. Sol taraftan gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali Kaldırım ceza sahası içinde Alper Potuk'a ortasını yaptı fakat Jardel topu kafayla uzaklaştırdı. Dönen topta Mathieu Valbuena nın ceza sahası dışından şansını denedi ama kaleye doğru giden top ceza alanı içerisinde Alper Potuk'a çarptı ve maçın hakemi pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.Mücadelenin ilk yarısında başka atak olmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.Benfica, ikinci yarıya etkili ataklar yaparak başladı. Fenerbahçe'nin baskı nedeniyl paslaşmakta güçlü çektiği bölümde tempo da yükseldi. Önce 47'de Cervi'nin kullandığı serbest vuruşta Jardel'in kafa vuruşunu Volkan kontrol etti. Ardından Salvio, 51. dakikada ceza sahası dışından sert ve etkili bir şut çekti ancak Volkan müthiş bir refleksle topu kornere çeldi.Benfica'nın kanatlardan etkili geldiği bu bölümde Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in etkili performansı dikakt çekti. Alper Potuk ise sürekli deplase olarak toplar aldı ve takımını rahatlamaya çalıştı ancak hücumda yalnız kalması nedeniyle bu isteği etkili ataklara dönüşemedi.Fenerbahçe'nin kalabalık bir şekilde kapandığı ve yorgunluk emareleri göstermeye başladığı 50. dakikadan sonra Benfica, kalabalık bir şekilde sarı lacivertlilerin yarı alanına yerleşti. Salvio, Cervi, Almeida ve Grimaldo ile etkili kanat akınları yapan Benfica'da, ortada oynayan Gedson Fernandes de etkili oyunlarıyla dikkat çektiler. Fenerbahçe'de ise Martin Skrtel'in savunmada yaptığı liderlik takımın savunma disiplinini korumasını sağladı.Fenerbahçe, ikinci yarıdaki ilk etkili atağını 59. dakikada yaptı. Sol kanattan kontra atağa çıkan Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena Hasan Ali Kaldırım ile girdiği verkaçtan sonra sol kanattan ceza saashası içine arka direğe koşu yapan Elif Elmas'a ortasını yaptı fakat cılız giden ortayı kaleci Odisseas Vlachodimos rahatlıkla kontrol etti.Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, oyuna ilk müdahalesini yaptı ve çok yorulan Valbuena'nın yerine Mehmet Ekici'yi oyuna dahil etti. Benfica'da ise etkili olamayan Facundo Ferreyra'nın yerine yeni transfer Castillo oyuna dahil oldu.Fenerbahçe, 15 dakikalık bunaltıcı baskının ardından Mehmet Ekici'nin merkeze girmesiyle oyunu dengelemeye başladı. Benfica orta sahasını pasla geçmeye başlayan Fenerbahçe, etkili hücumlar da yapmaya başladı.Fenerbahçe'nin oyunu dengelemeye başladığı bölümde Benfica, bir kez daha kanat akınıyla etkili geldi. Sağ kanattan Salvio'nun yerden ortasında arka direkte topla buluşan Cervi'nin şutunda Isla'nın bacaklarının arasından ve Volkan'ın kolunun altından geçen top ağlara gitti. Fenerbahçe, 69. dakikada gelen bu golle 1-0 geri düştü.Fenerbahçe'de golden 5 dakika sonra Alper Potuk oyundan çıktı, yerine İspanyol forvet Roberto Soldado dahil oldu. Benfica'da ise Salvio oyundan çıktı, yerine Zivkovic dahil oldu.Maçın ilk 60 dakikalık bölümünde %65 topla oynayan Benfica, 1-0'dan sonra topu Fenerbahçe'ye bırakmaya başladı. Temsilcimiz ise topu almasına rağmen Benfica'nın yoğun presi nedeniyle özellikle merkezde sık sık top kayıpları yaptı.Fenerbahçe, kalan dakikalarda topa daha çok sahip olsa da gol pozisyonu üretemedi. Son bölümde oyuna giren Barış Alıcı da etkili olabilecek fırsat bulamadı. İki takımın ada sık sık top kayıplarıyla geçen son 15 dakikalık bölümden gol çıkmadı ve Benfica ilk maçta 1-0 üstünlükle ayrıldı.2. dakikada gelişen Benfica atağında, Gedson Fernandes'in ceza sahasının dışından vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.24. dakikada Valbuena'nın pasında topla buluşan Giuliano'nun ceza sahası içinde sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Vlachodimos'ta kaldı.32. dakikada Cervi'nin sol çaprazdan şutunda, top kaleci Volkan Demirel'den döndü. Skrtel, rakip oyuncudan önce müdahale ederek meşin yuvarlağı son anda kornere attı.39. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan gönderdiği topla Benfica ceza yayı içinde buluşan Valbuena'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.45+1. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içinde topla buluşan Ferreyra'nın sol çaprazdan plasesinde, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.