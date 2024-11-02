Haber Tarihi: 02 Kasım 2024 18:28 - Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2024 18:28

bein SPORTS Canlı İzle Ücretsiz: Beşiktaş-Kasımpaşa

Beşiktaş Kasımpaşa maçı şifresiz izle | Beşiktaş - Kasımpaşa maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Beşiktaş - Kasımpaşa maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçı canlı izleme detayları

bein SPORTS Canlı İzle Ücretsiz: Beşiktaş-Kasımpaşa
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Beşiktaş Kasımpaşa maçı şifresiz bein Sports izle ! Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

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BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI CANLI, TIKLA




BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI HANGİ RADYODA?

Beşiktaş ile Kasımpaşa arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Hedef, iç sahada 5'te 5

Siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı 4 maçı da kazandı. Dolmabahçe'de Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Kasımpaşa'yı da geçerek iç sahada 5'te 5 yapmaya çalışacak.

Son 2 maçı Kasımpaşa kazandı

Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, geride kalan sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı maçta rakibine 3-1 yenilirken, deplasmanda ise 2-1 mağlup oldu.

İki takım arasında 43. randevu

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları maçla Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 42 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 8 kez galibiyete ulaştı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 87 kez fileleri havalandırırken, Kasımpaşa da 49 gol kaydetti. Bu arada, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak. 

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligdeki namağlup ünvanı derbide lider Galatasaray'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilgiyle son bulan Beşiktaş, sarı-kırmızılıların bay geçtiği haftada Kasımpaşa'ya üstünlük kurarak zirveyle arasındaki puan farkını azaltmaya çalışacak. Süper Lig'de çıktığı 9 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 20 puanla 4. sırada girdi. Kasımpaşa, Trabzonspor'un ardından ligin geride kalan bölümünde en fazla beraberlik yaşayan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor. Oynadığı maçların 2'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 3'ünden yenilgiyle ayrılan lacivert-beyazlı ekip, 11 puanla 10. basamakta yer aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş XI: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Semih, Immobile.

Kasımpaşa XI: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Brekalo, Da Costa.


Beşiktaş'ta 3 futbolcunun durumu netleşmedi

Siyah-beyazlı takımda tedavileri devam eden 3 futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor. Sakatlıkları nedeniyle tüm kulvarlardaki son 3 maçta forma giyemeyen Gabriel Paulista ve Milot Rashica ile son 2 müsabakada takımdaki yerini alamayan Mert Günok'un Kasımpaşa karşısında oynayıp oynayamayacakları henüz netlik kazanmadı.

Üç oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile ve Emirhan Topçu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 12. haftada RAMS Başakşehir ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

 

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