Haber Tarihi: 29 Haziran 2023 10:12 - Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2023 10:12

Bayramın 2. günü fırınlar açık mı? 29 haziran bugün fırınlar açık mı?

Kurban Bayramı başladı. 3 gün sürecek Kurban Bayramı'nda AVM, fırınlar ve marketler gibi ihtiyaçların karşılandığı yerlerin açık olup olmadığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Bugün fırınlar açık mı? Bayramda fırınlar açık mı? Bugün fırınlar çalışıyor mu? İşte detaylar…

Bayramın 2. günü fırınlar açık mı? 29 haziran bugün fırınlar açık mı?
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Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte günlük ihtiyaçların karşılandığı AVM, fırınlar ve marketlerin açık olup olmadığı sabah saatlerinden itibaren pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Bugün fırınlar açık mı? Bayramda fırınlar açık mı? Bugün fırınlar çalışıyor mu? İşte detaylar…
BAYRAMDA FIRINLAR AÇIK MI?

Kurban Bayramının ilk günü fırınlar genellikle kapalı oluyor. Ancak küçük fırınlar, mahallelerde yer alan küçük işletmelerin hizmet veriyor. Bayramda açık olup olmama durumu fırınların insiyatifine bırakılıyor. Genelde fırınlar bayramın ilk günü açık olmuyor.

Fırınlarda çalışan işçilerin bayram tatili yapabilmesi için bayramın 1. ve 2. günü fırınlarda ekmek çıkmıyor.

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