Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş nereden aday?

Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İBB başkanlığına aday olacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Başak Demirtaş "Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) bize bir öneri gelmedi ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz." açıklamasını yaptı.

Demirtaş, "Birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz." dedi.

Bu arada DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Temelli, ''Adaylık açıklaması sevindirici bir şey ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır." ifadesini kullandı.

Öte yandan 8 yıldır sessiz olan eski HDP Milletvekili Leyla Zana da dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Zana, "Sayın Cumhurbaşkanı 'Çözüm sürecini dondurucuya kaldırdım.' diyor. Artık miadı geçmek üzere, bence dondurucudan çıkarıp bu işi esastan ele almak gerekiyor." diye konuştu.