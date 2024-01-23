Haber Tarihi: 23 Ocak 2024 10:58 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 10:58

Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş nereden aday?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanlığına aday olacağı iddialarına ilişkin ''Halk isterse düşünebiliriz.'' dedi. Konuya ilişkin DEM Parti'den de açıklama geldi. Peki, Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş nereden aday?

Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş nereden aday?
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Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İBB başkanlığına aday olacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

''HALK İSTER, PARTİMİZ UYGUN GÖRÜRSE DÜŞÜNEBİLİRİZ''

Başak Demirtaş "Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) bize bir öneri gelmedi ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz." açıklamasını yaptı.

Demirtaş, "Birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul'da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz." dedi.

Bu arada DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Temelli, ''Adaylık açıklaması sevindirici bir şey ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacaktır." ifadesini kullandı.

LEYLA ZANA'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Öte yandan 8 yıldır sessiz olan eski HDP Milletvekili Leyla Zana da dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Zana, "Sayın Cumhurbaşkanı 'Çözüm sürecini dondurucuya kaldırdım.' diyor. Artık miadı geçmek üzere, bence dondurucudan çıkarıp bu işi esastan ele almak gerekiyor." diye konuştu.
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