Barış Alper Yılmaz gündem oldu!

Galatasaray'da Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamlayan 2024-2025 sezonuna damga vuran isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz oldu.
90 dakika boyunca bitmek bilmeyen enerjisinin yanı sıra skor katkısıyla da teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan 25 yaşındaki futbolcu, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
19 Temmuz-23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, tatile çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte deniz kenarı bir mekana giden futbolcunun görüntüleri dikkat çekti.
Mekanda şarkılarla adeta kendinden geçen genç oyuncu, bir ara arkadaşının kafasında tabak kırdı. Yıldız futbolcunun bu hareketi gündem oldu.
90 dakika boyunca bitmek bilmeyen enerjisinin yanı sıra skor katkısıyla da teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan 25 yaşındaki futbolcu, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
19 Temmuz-23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, tatile çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte deniz kenarı bir mekana giden futbolcunun görüntüleri dikkat çekti.
Mekanda şarkılarla adeta kendinden geçen genç oyuncu, bir ara arkadaşının kafasında tabak kırdı. Yıldız futbolcunun bu hareketi gündem oldu.
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