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Barış Alper Yılmaz gündem oldu!

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, bu sefer eğlence görüntüleriyle adından söz ettirdi. Tatil sırasında arkadaşının kafasında tabak kıran Barış Alper'in görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

calendar 23 Haziran 2025 12:24 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2025 12:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Barış Alper Yılmaz gündem oldu!
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Galatasaray'da Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamlayan 2024-2025 sezonuna damga vuran isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz oldu.

90 dakika boyunca bitmek bilmeyen enerjisinin yanı sıra skor katkısıyla da teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan 25 yaşındaki futbolcu, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

19 Temmuz-23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, tatile çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte deniz kenarı bir mekana giden futbolcunun görüntüleri dikkat çekti.


Mekanda şarkılarla adeta kendinden geçen genç oyuncu, bir ara arkadaşının kafasında tabak kırdı. Yıldız futbolcunun bu hareketi gündem oldu.




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