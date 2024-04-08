Haber Tarihi: 08 Nisan 2024 09:40 - Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2024 09:40

Bankalar açık mı bugün? 8 Nisan 2024 bugün bankalar açık mı, kapalı mı?

Bugün bankalar açık mı? 8 Nisan 2024 Pazartesi bankalar açık mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? Ramazan Bayramı tatili dolasıyla banka çalışma saatleri gündeme geliyor. Para çekme ve yatırma gibi banka gişelerinde işlemleri olan vatandaşlar bugün bankalar açık mı sorusuna yanıt arıyor. Bankalar 9 Nisan Salı günü Arefe günü dolasıyla yarım gün çalışacak. Bankaların tatili arefe gününde öğleden sonra başlayacak. Peki Bugün bankalar açık mı? 8 Nisan Pazartesi bankalar çalışıyor mu, tatil mi, kaça kadar açık, bankalarda işlem yapılıyor mu?

Bankalar açık mı bugün? 8 Nisan 2024 bugün bankalar açık mı, kapalı mı?
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Haftanın ilk gününde banka, kargo firmaları, eczaneler, noterler ve borsanın çalışma durumu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 8-9 Nisan tarihlerinin idari izin kapsamında olacağını duyurmuştu. Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan tarihine denk geliyor. Bayram öncesinde özellikle özel ve kamu bankalarında işlem yapmaya hazırlanan vatandaşlar çalışma durumu merak ediyor. Ramazan Bayramı tatili boyunca bankalar, eczaneler, noterler, borsa ve diğer tüm kamu kurumları kapalı olacak. 8-9 Nisan tarihi idari izin olacağı için bazı kurumlar faaliyetlerine ara veriyor. Peki Bugün bankalar, kargo firmaları, eczaneler, noter ve borsa açık mı, kapalı mı? İşte, 8-9 Nisan tarihlerinde açık olacak yerler…
 
BANKALAR AÇIK MI BUGÜN? 8 NİSAN 2024

Ramazan Bayramı tatili öncesindeki 8-9 Nisan 2024 tarihleri idari izin kapsamına alındı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili 6 ile 14 Nisan arasında yapılacak. Ancak bu tatil resmi değil, idari izin olarak geçiyor.8 Nisan Pazartesi günü özel bankalar vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. 9 Nisan Salı günü ise arefe günü olduğundan yarım gün açık kalacak. Salı günü öğleden sonra bankalar kapalı olacak. Yani 8 Nisan Pazartesi bankalar açık olacak.

ARİFE VE BAYRAMDA BANKALAR KAPALI MI?

Bankalar, bayram boyunca kapalı olacak. 9 Nisan arife günü ise borsa ve dolayısıyla bankalar saat 13.00'e kadar hizmet verecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNDE BORSA TAKAS İŞLEMİ TARİHLERİ

5 Nisan 2024 Cuma tarihli işlemlerin takası 15 Nisan 2024 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecekt.

8 Nisan 2024 Pazartesi ve 9 Nisan 2024 Salı tarihli işlemlerin takası 16 Nisan 2024 Salı tarihinde gerçekleştirilecek.

8-9 NİSAN BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün açık olacak. Yarın Borsa İstanbul'da hisse alım ve satım işlemleri gerçekleştirilebilecek. 9 Nisan Salı günü ise 13.00'a kadar borsa açık olacak. Ramazan Bayramı'nda borsa kapalı olacak.
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