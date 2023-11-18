Bahar Candan ve Nihal Candan tutuklandı mı, neden tutuklandı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı. Şüphelilerin suç gelirlerinin aklanması kapsamında yakalandığı öğrenildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Candan kardeşlerin gözaltına alınmasının nedeni ise 2020 yılında başlanan bir soruşturmaya dayanıyor.Televizyondaki moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler 'kara para aklama' iddiasıyla gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç sattıklarını beyan eden şüphelilerin, ağlarına düşürdükleri kişilere ucuz araç satışı yaparak güven kazandıklarını, bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıklarını tespit etti.13 kişiden yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüphelilerin ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapmayarak araç teslimi sağlamadıkları belirlendi.Teknik ve fiziki takip sonucunda 6 şüpheli, 3 Mayıs'ta yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden çete lideri eski polis memuru Onur Apaydın'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8'de yayınlanan Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlenmiştir.Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır.16 Ekim 2014 tarihinde Bu Tarz Benim yarışmasına konuk olarak katılıp jüriden 3 yıldız alarak yarışmaya katılmaya hak kazanmıştı.İkinci sezon Bu Tarzm Benim yarışmasında yarışmacı olarak yer alan Nihal Candan'ın yer aldığı programda Soner Sarıkabadayı konuk jüri olarak yer alırken, Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu ana jüri üyeleriydi.7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarışmıştı.Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan bir televizyon programı ile adını duyuran Nihal Candan'ın kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor.Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, katıldıkları bir moda programıyla isimlerini geniş kitlelere duyuran Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin, söz konusu çetenin paralarını akladıkları tespit edildi.Bunun üzerine ekipler bu sabah, gerçek ismi olan Gülnihal Çiçek'i değiştiren Nihal Candan, Aleysa Bahar Candan ve Hacı İsrafil Sağlam'a yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Candan kardeşler, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan'ın gözaltına alınmasının nedeni 2020 yılında başlanan bir soruşturmaya uzandı. Zincirleme devam eden soruşturmalar 6 ay önce de araç dolandırıcılık konusuyla ilgili ikinci dalga operasyonla devam etmişti.Candan kardeşlerin, 6 ay önce tutuklanan Onur Apaydın ile bağlantılı oldukları, şüphelinin mağdurları kandırmak için lüks restoranlarda verdiği yemeklere katıldıkları öne sürüldü.Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2020'de gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. İstanbul'da "Gümrükten hacizli otomobil getirerek yarı fiyata satıyoruz" yalanıyla birçok kişiyi dolandıran Eren K.'nın liderliğini yaptığı şebeke, polis ekiplerince düzenlenen baskınla çökertildi.Şebekenin elde ettiği paralarla Tokat'ta hayvan yetiştiriciliği yaptığı iddia edildi. Operasyonda 275 büyükbaş, 473 de küçükbaş hayvan ele geçirildi. 24 kişi gözaltına alınırken şebekenin yaptığı vurgunun 90 milyon lira olduğu kaydedildi.Olayla ilgili 29 şikayetçi olduğu ortaya çıkarken, adliyeye sevk edilen 24 şüpheli tutuklandı.24 kişinin tutuklandığı olayın ardından soruşturma dosyası kapanmadı. Yapılan çalışmaların ardından şebekenin devamı olduğu iddia edilen Onur Apaydın'ın liderlik ettiği bir grup takibe alındı.Elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin, devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç alıp, ağlarına düşürdükleri kişilere ucuz araç satışı yaparak güven kazandıklarını, bu yöntemle araç talepleri alarak "Ön ödeme" adıyla para topladıklarını tespit etti.13 kişiden yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüphelilerin ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapmayarak araç teslimi sağlamadıkları belirlendi. 3 Mayıs 2023'de Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda Onur Apaydın'ın da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonda da 5 kişi tutuklandı.Soruşturmanın ikinci ayağında tutuklanan şüphelilerin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine soruşturmanın devamı sürdürüldü.Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda tutuklanan Onur Apaydın ile ilgili önemli detaylara ulaşıldı. Polisin elde ettiği bilgilere göre, Onur Apaydın, tuzağına düşürmek için çağırdığı müştekileri lüks restoranlarda yemek vererek sözde satışını yapacağı araçların tanıtımını yaptı.Bu tanıtımlarda da iddialara göre arkadaşları olan Bahar Candan ile Nihal Candan'da katıldı. Sosyal medya fenomenlerinin katılımıyla, müşterilere güven sağlamanın amaçlandığı iddia edildi.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'n sürdürdüğü soruşturma kapsamında, Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler İstanbul'da, Hacı İsrafi Sağlam'da Kars'ta gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sürdüğü öğrenildi. Şüpheliler için savcılıktan ek gözetim izni alındı.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan fenomen kardeşler ve Hacı İsrafil Sağlam, Emniyet'ten sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.Hastanedeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ardından tekrar Emniyet'e getirildi. Candan kardeşler basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin sorgularına devam edileceği öğrenildi.Öte yandan şüphelilerin 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 kişiyi dolandırdığı öğrenildi.Gazeteci Timur Soykan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan bir suç duyurusuna göre; Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin, Sazan Sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğunu yazmıştı.Suç duyurusunda Nihal Candan'ın çete liderinin sevgilisi, Bahar Candan ile birlikte örgütün gizli kasası oldukları iddia edilmişti.Soykan yazısında Candan kardeşlerin mensubu olduğu çete hakkında şunları kaleme almıştı:"26 Eylül 2023 tarihinde yapılan suç duyurusunda 3 şikâyetçi ve 25 mağdur yer aldı. İddiaya göre; İstanbul'da kliniği olan Kars doğumlu Doktor Refik E. E., Hacı İsrafil S. isimli tanıdığına WhatsApp'tan araç listesi gönderdi.Bu araçların batık şirketlerden el konulan filo araçları olduğunu ve TMSF'nin, vergi dairelerinin piyasadan yüzde 30-40 daha ucuza sattığını söyledi. Dolandırıcıların senaryosuna göre; bir kişi en fazla üç araç alabiliyordu. Bunun için bir şirket kurulmuştu ve araç satın almak isteyen kişilerden yüzde 10 hizmet bedeli alınıyordu. Araç satın almak isteyen kişi 21 gün önce paranın tamamını göndermeliydi. Şirket takas da kabul ediyordu. İddiaya göre; Hacı İsrafil S., Ekim 2022'de 1.5 milyon TL'lik bir araç için ismini yazdırdı. Doktor olduğu için güvendiği Refik. E.E.'ye paranın tamamını gönderdi.Bir hafta sonra Doktor Refik E. E., "Otomobilin hazır gel, teslim al" diyerek onu çağırdı. İstanbul'a gelen Hacı İsrafil E., burada şirketin sahibi olarak Kaan Hamzaoğlu isimli kişiyle tanıştırıldı. Lüks lokantalardaki akşam yemekleri ve otellerdeki toplantılarla gözü boyandı. Hacı İsrafil S.'nin ifadesine göre; araç alım satım işinin yılbaşına kadar süreceği ve herkesin büyük para kazanabileceği anlatılmıştı. Hacı İsrafil S.'ye çok fazla çevreye duyurmadan, yakınındaki kişileri araç almaya ikna etmesi teklif edildi. Bunun karşılığında komisyon verilecekti.Hacı İsrafil S.'nin Kars'taki akrabaları ve arkadaş çevresinden çok sayıda kişi araç satın almak ve takas için ismini yazdırdı. İlk dönemde araçlar sorunsuz teslim edildi ve güven tesis edildi. Aslında talebin artması ve vurgun yapılacak para hedefine ulaşılması bekleniyordu. Bu sırada 20'yi aşkın talep geldi, bazıları otomobillerini ve evlerini takas için şirkete devretmişti.Bu sırada Hacı İsrafil S. ile birlikte Ömer K., Nesim A. sarmalın içine girmişti. Takas yaparak önce araçlarını almışlar daha sonra yeni araçlar için isim yazdırıp paraları göndermişlerdi. İfadelerine göre; şirket yöneticisi olduğunu söyleyen Kaan Hamzaoğlu ile İstanbul Etiler, Bebek gibi semtlerdeki lüks lokantalarda yemek yerken doktor, avukat ve polis olduğunu söyleyen kişiler vardı.Suç duyurusuna göre şikayetçi Hacı İsrafil S., Etiler'deki Tepsi Et Lokantası'ndaki bir yemekte Kaan Hamzaoğlu ve Dr. Refik E.E.'nin yanı sıra moda programlarıyla ünlenen ve sosyal medyada gösterişli hayatını sergileyen Bahar Candan'ın olduğunu söyledi. Hacı İsrafil S. ve diğer şikayetçi Ömer K. bir başka yemekte ise Bahar Candan'ın ablası olan sosyal medya fenomeni Nihal Candan ile tanıştıklarını anlattı.Ayrıca organizasyondaki kişiler suç örgütü lideri Ümit Saral'ın da bu işini içinde olduğunu öne sürmüştü.Artık çete, Sazan Sarmalı'nı toplamak için beklediği noktaya gelmişti. Çete üyeleri, otomobilleri teslim etmedi, teslim edilen bazı otomobiller trafikte durduruldu ve bu araçların bir kiralama şirketine ait olduğu ortaya çıktı. Çete üyeleri telefonlarını değiştirerek ortadan kayboldu. Suç duyurusuna göre; sadece Kars'tan 20'yi aşkın mağdur toplam 30 milyon TL dolandırılmıştı.Suç duyurusuna göre; şikâyetçiler paraların ve otomobillerin peşine düştüğünde kendisini 'Kaan Hamzaoğlu' olarak tanıtan kişinin Onur Apaydın olduğunu öğrendi. Onur Apaydın daha önce bir Sazan Sarmalı Operasyonu ile gündeme gelmişti. İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Onur Apaydın'ın aynı yöntemle 54 kişiyi dolandırdığı iddia ediliyordu. 54 kişi dolandırmaktan 1088 yıl hapsi istenen Onur Apaydın yakalanmamıştı.Suç duyurusunda; fenomen Nihal Candan'ın Onur Apaydın'ın sevgilisi olduğu iddia edildi. Ayrıca şöyle denildi:"Müvekkillerimiz bu ticarete girdikten birkaç ay sonra Bahar Candan Instagram hesabından bir sabah hesabına 12 milyon TL aktarıldığını paylaşmıştır. Kendisinin de kandırıldığına dair algı yaratmaya çalışmıştır. Ancak kendisi ve kız kardeşi Nihal Candan organize suç örgütünün gizli kasasıdır… Hedef mağdurlara güven telkin etmek edilmesi amacıyla doktor, avukat, polis, sosyal medya fenomeni Bahar Candan-Nihal Candan gibi birçok tanınır isimler aktif rol oynamaktadır."Bu sırada parasını isteyen ve çeteye ulaşabilen mağdurlar iddiaya göre tehdit edildi. Onur Apaydın bir süre sonra başka bir suçtan yakalanarak İstanbul Paşakapısı Cezaevi'ne konuldu. Küçükçekmece'deki Sazan Sarmalı davasında ise 25 Mayıs 2023 günü tutuklandı. Küçükçekmece'de 54 mağdur ile başlayan davada şikâyetçi sayısı aylardır artıyor. Paralarının ödeneceği söylenerek oyalanan bazı mağdurlar artık umudunu kaybedince suç duyurusunda bulunuyor.Bu soruşturmalar Küçükçekmece'deki dava ile birleştiriliyor. Davadaki şikâyetçi sayısı Adana, Sivas gibi illerden yeni başvurularla 67'ye çıktı. Bu son suç duyurusuyla Sazan Sarmalı'na düşenlerin sayısı 100'e yaklaşacak. Sadece Kars'ta 30 milyon TL'lik vurgun yapan çetenin yüzlerce milyon TL'ye çöktüğü tahmin ediliyor.İstanbul'dan Kars'a uzanan Sazan Sarmalı'nda bulunan ve şikâyetçi olan kişiler de araç alımına insanları ikna etmişti. Kendilerinin de tuzağa düştüğünü iddia ediyorlar ama onları suçlayanlar da var. İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Bürosu, suç duyurusundan sonra soruşturma başlattı. Bu soruşturma iddiaların doğru olup olmadığını ortaya koyacak. Belki de milyonlarca kişinin gözleri önündeki şaşalı hayatlardan kirli paralar fışkırmaya devam edecek."