AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavı oturumları için geri sayım sürüyor. Takvime göre, AUZEF bütünleme sınavı üç oturumda temmuz ayında gerçeleştirilecek.



AUZEF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?



AUZEF'in resmi uygulamalarında, sınav giriş belgeleri sınav tarihinden en az 5 gün önce http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden erişime açılıyor. Bu durumda, 19–20 Temmuz tarihli sınav için giriş belgesinin, 14–15 Temmuz 2025 civarında yayında olması bekleniyor.



Sınav giriş belgelerinde; sınav yeri, bina, salon, oturum saatleri gibi kritik bilgiler açıklanacak ve belgeler erişime açıldığında adaylar AUZEF sistemine giriş yaparak bu detaylara ulaşabilecek. Sınav binalarına girişte belgeler ile geçerli kimliklerin ibraz edilmesi zorunlu olacak.



AKADEMİK TAKVİM GÜNCELLENDİ



Akademik takvimin güncellediğini resmi internet adresi üzerinden duyuran Üniversite;



"Değerli Öğrencilerimiz,



12-13 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılması planlanan Bahar Yarıyılı Bütünleme (Telafi) Sınavı, aynı tarihlerde gerçekleştirilecek Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile çakışması nedeniyle, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına 19-20 Temmuz 2025 tarihlerine ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

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