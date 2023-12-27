Milyonlarca asgari ücretli yeni yıl öncesinde yapılacak zam oranına kilitlenirken, Ankara kulisleri bomba bir iddiayla sarsıldı. Asgari ücret tespit komisyonunun genel ekonomik dengeyi sarsmayacak şekilde 11 bin 402 TL olan net asgari ücret rakamının yüzde 40 zam yapılacağı iddia edildi. Peki, asgari ücret yüzde 40 zam hesaplama ne kadar?ASGARİ ÜCRET YÜZDE 40 HESAPLAMASI: NE KADAR?
Asgari ücret, bugün bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde ise net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücrete yüzde 40 zam gelirse 15 bin 962 lira olur.
Asgari ücrete gelecek olası zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şöyle:
ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
|Zam Oranı
|Net Asgari Ücret
|Brüt Asgari Ücret
|Yüzde 35
|15 bin 392
|18 bin 109
|Yüzde 40
|15 bin 962
|18 bin 779
|Yüzde 45
|16 bin 532
|19 bin 450
|Yüzde 50
|17 bin 103
|20 bin 121
|Yüzde 55
|17 bin 673
|20 bin 791
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammını konuşmak üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.
Söz konusu toplantının 16.30'da gerçekleştirileceği öğrenildi. Toplantının ardından 2024 yılı asgari ücretinin açıklanması bekleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Toplantılar sonrası yapılan açıklamalarda herhangi bir zam oranı telaffuz edilmemişti.
ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANACAK MI?
Türkiye'de milyonlarca çalışan her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarından çıkacak asgari ücret rakamını bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta yaptı. Toplantıların ardından asgari ücret için herhangi bir rakam paylaşılmadı. ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı'nın 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olması için en geç o tarihte Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, asgari ücretin bu hafta başında açıklanması bekleniyor.
Asgari ücret için son toplantı 18 Aralık tarihinde gerçekleşti. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
Asgari ücrette 3. toplantının tam günü ve saati henüz duyurulmadı. Fakat toplantının 25-29 Aralık tarihlerinde yani önümüzdeki hafta içinde yapılması bekleniyor.CEM KÜÇÜK ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI
Gazeteci Cem Küçük, TGRT'de katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Küçük, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücret için 16 bin TL rakamını belirlediğini, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e 17 bin liranın bütçeye maliyetini sordurduğunu iddia etti. Erdoğan'ın, 17 bin liranın bütçeye uyup uymayacağını araştırılmasını istediğini belirtti.
Cem Küçük, "Bugün Sabah Gazetesi biliyorsun Erdoğan'a yakın bir gazete. Orada da geniş bir haber vardı. '16 bin TL de mutabık kalındı, 17 bin TL düşünülüyor' diye. Tabii zam gelmesini istiyoruz ama her şeye zam da geliyor, insanlar da merak ediyor." dedi. Programın moderatörü ise Sabah Gazetesi'nin içeriden bir bilgi alıyor olabileceğini ifade ederek, "Her asgari ücret döneminde, her memur emekli zammı döneminde yaşadığımız gibi Sayın Cumhurbaşkanı yine müdahale edecektir. 'Şu kadar da benden' yapacaktır diye düşünüyorum. Genellikle yapıyor bunu" şeklinde konuştu.