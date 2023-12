Asgari ücret yüzde 40 zam hesaplama ne kadar?

Türkiye'de milyonlarca çalışan her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarından çıkacak asgari ücret rakamını bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta yaptı. Toplantıların ardından asgari ücret için herhangi bir rakam paylaşılmadı.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı'nın 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olması için en geç o tarihte Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, asgari ücretin bu hafta başında açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret için son toplantı 18 Aralık tarihinde gerçekleşti. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.Asgari ücrette 3. toplantının tam günü ve saati henüz duyurulmadı. Fakat toplantının 25-29 Aralık tarihlerinde yani önümüzdeki hafta içinde yapılması bekleniyor.Gazeteci Cem Küçük, TGRT'de katıldığı bir canlı yayında dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Küçük, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücret için 16 bin TL rakamını belirlediğini, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e 17 bin liranın bütçeye maliyetini sordurduğunu iddia etti. Erdoğan'ın, 17 bin liranın bütçeye uyup uymayacağını araştırılmasını istediğini belirtti.Cem Küçük, "Bugün Sabah Gazetesi biliyorsun Erdoğan'a yakın bir gazete. Orada da geniş bir haber vardı. '16 bin TL de mutabık kalındı, 17 bin TL düşünülüyor' diye. Tabii zam gelmesini istiyoruz ama her şeye zam da geliyor, insanlar da merak ediyor." dedi. Programın moderatörü ise Sabah Gazetesi'nin içeriden bir bilgi alıyor olabileceğini ifade ederek, "Her asgari ücret döneminde, her memur emekli zammı döneminde yaşadığımız gibi Sayın Cumhurbaşkanı yine müdahale edecektir. 'Şu kadar da benden' yapacaktır diye düşünüyorum. Genellikle yapıyor bunu" şeklinde konuştu.