Haber Tarihi: 13 Nisan 2023 10:25 - Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 10:25

Arefe günü hastaneler açık mı 2023 - Ramazan Bayramı'nda hastaneler açık mı açık mı?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar 'Arefe günü hastaneler açık mı? Sorusuna yanıt arıyor. 20 Nisan Perşembe arefe günü hastanelerin ve sağlık ocaklarının hizmet verip vermediği merak ediliyor. Peki, 20 Nisan'da sağlık ocakları ve hastaneler açık mı? İşte Arefe günü sağlık ocaklarının ve hastanelerin durumu...

Arefe günü hastaneler açık mı 2023 - Ramazan Bayramı'nda hastaneler açık mı açık mı?
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Arefe günü yani 20 Nisan Perşembe günü eczane ve sağlık ocakları bugün açık mı? 20 Nisan Perşembe günü hastaneler ve eczaneler açık mı? Yurt genelindeki milyonlarca kişi yarın hastanelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
AREFE GÜNÜ HASTANELER AÇIK MI?
Arefe günü yarım gün olduğu için saat 12.30'a kadar olan randevular için hastaneler hasta kabulü yapacak.  Acil servisler ise 7/24 çalışmaya devam edecekler.
AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Arefe günü saat 12.30 itibariyle resmi tatil başlıyor. Ramazan Bayramının ilk günü 21 Nisan Cuma günüdür. 3 gün süren Ramazan Bayramı 23 Nisan Pazar günü sona erecektir. Arefe günü bayramdan bir gün önceki gündür. 2023 yılı Arefe günü 20 Nisan Perşembe gününe denk gelmektedir. Arefe günü kamu kuruluşlarında yarım gün resmi tatildir.

SAĞLIK OCAKLARI AREFE GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Sağlık Ocakları arefe günü saat 12.30'a kadar hizmet verecek. Saat 12.30'dan sonra Sağlık Ocakları kapalı olacak.

2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ!

23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili


06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

 

 
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