Arefe günü hastaneler açık mı 2023 - Ramazan Bayramı'nda hastaneler açık mı açık mı?

Arefe günü yarım gün olduğu için saat 12.30'a kadar olan randevular için hastaneler hasta kabulü yapacak. Acil servisler ise 7/24 çalışmaya devam edecekler.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Arefe günü yani 20 Nisan Perşembe günü eczane ve sağlık ocakları bugün açık mı? 20 Nisan Perşembe günü hastaneler ve eczaneler açık mı? Yurt genelindeki milyonlarca kişi yarın hastanelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığını merak ediyor. İşte ayrıntılar...Arefe günü saat 12.30 itibariyle resmi tatil başlıyor. Ramazan Bayramının ilk günü 21 Nisan Cuma günüdür. 3 gün süren Ramazan Bayramı 23 Nisan Pazar günü sona erecektir. Arefe günü bayramdan bir gün önceki gündür. 2023 yılı Arefe günü 20 Nisan Perşembe gününe denk gelmektedir. Arefe günü kamu kuruluşlarında yarım gün resmi tatildir.Sağlık Ocakları arefe günü saat 12.30'a kadar hizmet verecek. Saat 12.30'dan sonra Sağlık Ocakları kapalı olacak.23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi