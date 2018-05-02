Arda Turan yok Mossoro var

Başakşehir'de sakatlığı süren ve cuma günkü Antalyaspor maçına yetişmesi zor gözüken Arda Turan'ın yerine Mossoro'nun oynaması bekleniyor. Osmanlıspor maçında gösterdiği performansla ön plana çıkan Mossoro, Abdullah Avcı'nın orta sahadaki beyni olacak.

02 Mayıs 2018 10:03
Arda Turan yok Mossoro var
Sahasında Sivasspor'u ağırlayacak olan Başakşehir'de hazırlıklar başladı. Bir günlük iznin ardından kritik maçın mesaisine başlayan İstanbul ekibinde gündem ise Arda Turan...
Osmanlıspor maçında sakatlık problemi nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan başarılı oyuncunun ağrılarının devam ettiği ifade edildi. Arda'nın cuma günkü maça kadar iyileşmesi bekleniyor.

Ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu zorlu maçta; sakatlığından tamamen kurtulan ve Osmanlıspor'a karşı çok iyi bir performans ortaya koyan Mossoro'ya şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Başakşehir'de cezalı durumda olan Adebayor'un yerine ise Mevlüt Erdinç'in forma giymesine kesin gözle bakılıyor.

Kaynak: Fanatik

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