Antalya'da Haji Wright parasını çıkardı!

Nuri Şahin'in göreve gelmesiyle birlikte Antalyaspor'da pek çok futbolcunun performansı yükselirken, bunlardan birisi de ABD'li golcü Haji Wright oldu. Admir Mehmedi'ni n sakatlanmasıyla birlikte ilk 11'de yer almaya başlayan ve Luiz Adriano'ya iyi bir partner olan Haji Wright, son olarak Altay maçının kahramanı oldu. 2-1 kazanılan mücadelede 1 gol ve 1 asistle oynayan 24 yaşındaki golcü, 3 puanın gelmesine en büyük etkiyi sağlayan isim oldu.



TAKIMIN EN GOLCÜSÜ



Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye çıkaran genç futbolcu, 6 gollü Fredy'yi geride bırakarak takımının en golcü ismi olmayı başardı. Türkiye Kupası'nda da 1 kez gol sevinci yaşayan Haji Wright, toplamda bu sezon 28 maçta 8 gol ve 1 asist üretti. 9 gole direkt katkı koyan Haji Wright, bu alanda da 6 gol ve 4 asistle 10 gole katkı veren Fredy Riberio'nun ardından takımının en başarılı ismi oldu.



9 PUANA DİREKT KATKI



Süper Lig'de 7 gol ve 1 asist üreten Haji Wright, kaydettiği bu sayılarla birlikte takımının 9 puanına direkt katkı koydu. 3-1 kazanılan Rizespor maçında 3 gol, 1-0 kazanılan Başakşehir maçında 1 gol ve son olarak 2-1 galip gelinen Altay maçlarında 1 gol ve 1 asist üreten Haji Wright, takımının çıkışına önemli bir etki etti.



PARASINI ÇIKARDI



Antalya Lider Gazete'de yer alan habere göre, Takımının topladığı 9 puana direkt etki eden Haji Wright, bir anlamda kendi maaşını da çıkarmayı başardı. Sezon boyunca Antalyaspor'dan 450 bin Euro alacak Haji Wright, güncel kur karşılığında 7.3 milyon TL'yi cebine koyacak. Her galibiyete 2.7 milyon TL verilen Süper Lig'de 3 galibiyete direkt etki eden Haji Wright, bu sayede takımının 8.1 milyon TL'yi kasasına koymasını sağladı. Danimarka ekiplerinden Sønderjyske'den kiralık olarak Antalyaspor forması giyen ABD'li futbolcu için 1.5 milyon Euro ödenmesi halinde bonservisi Kırmızı-Beyazlı kulübe geçecek.



MUKAİRU'DAN ÖVGÜ



Sezonun ilk yarısında Antalyaspor'da Haji Wright ile beraber forma giyen Paul Mukairu da eski takım arkadaşından övgüyle bahsetti. Danimarka takımlarından Kopenhag'a 1.9 milyon Euro karşılığında transfer olan Nijeryalı futbolcu, Haji Wright'ın çok iyi bir golcü olduğuna dikkat çekerken, "Güçlü, hızlı ve iyi bir tekniği var. Performansı beni çok etkiledi" dedi. Danimarka'ya gitmeden önce Haji Wright'tan bilgi aldığını da söyleyen Mukairu, "Havanın biraz daha soğuk olduğu konusunda beni uyardı ama şu ana kadar bir sorun çıkmadı. Sonuç olarak, Danimarka'ya karşı çok olumluydu ve muhtemelen bundan mutlu olmam gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.





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