Haber Tarihi: 28 Ocak 2023 13:56 - Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023 13:56

Andrew Gravillon Galatasaray'a transfer mi oluyor? Andreaw Gravillon kaç yaşında?

Andrew Gravillon Galatasaray'a transfer mi oluyor? Fransız spor gazetesi L'Equipe Gazetesi, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Andreaw Gravillon için Galatasaray'ın teklifte bulunduğunu öne sürdü. Sarı-kırmızılılar, bu transfer için 5 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Peki, Andrew Gravillon Galatasaray'a transfer mi oluyor? Andreaw Gravillon kaç yaşında?

Andrew Gravillon Galatasaray'a transfer mi oluyor? Andreaw Gravillon kaç yaşında?
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Andrew Gravillon Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları devam ediyor. Devre arasında transferde önceliğini sol beke ayıran Galatasaray golcü ve stoper için de arayışlarını sürdürürken savunma için gündeme Reims forması giyen Andreaw Gravillon geldi.  L'Equipe, "Galatasaray'dan Gravillon için teklif" başlığıyla verdiği haberde Galatasaray'ın sezon başı 3 milyon Euro bonservisle Inter'den alınan 24 yaşındaki stoper için Reims ile temasa geçip Transfer için teklifte bulunduğunu iddia etti. Peki, Andrew Gravillon Galatasaray'a transfer mi oluyor? Andreaw Gravillon kaç yaşında?

ANDREW GRAVİLLİON GALATASARAY'A TRANSFER Mİ OLUYOR? 
 L'Equipe Gazetesi, Gravillon için birkaç gün önce Beşiktaş'ın pozisyon almasının ardından başka büyük Türk kulübünün 24 yaşındaki stoper için Reims'a yaklaştığını yazdı. Haberde Süper Lig liderinin, kulübü ile 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Guadeloupeli futbolcunun bonservisi için Ligue 1 ekibine 4.5 milyon Euro'luk bir teklif ilettiği belirtildi. Bu rakamın Reims yönetimi tarafından belirlenen 5 milyon Euro'ya yakın olduğu ve görüşmelerin sürdüğünü yazdı.
TEMAS VAR ANCAK HENÜZ KULÜPLE ANLAŞMA OLMADI

Kulüp kaynakları ise Gravillon ile teması doğrulurken şu an için bir anlaşmanın söz konusu olmadığını açıkladı. Stoper için önceliği 24 yaşındaki futbolcuya veren Galatasaray'ın Fransız ekibine 3.7 milyon Euro artı başarı bonusları ile 4.5 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu öğrenildi.

Oyuncunun gelmeye sıcak baktığı ifade edilirken Galatasaray'ın Haris Seferovic ve Patrick Van Aanholt ile yolların ayrılması durumunda Gravillon'u bitirmesi bekleniyor.

ANDREW GRAVİLLİON KİMDİR?

Andreaw Gravillon, 8 Şubat 1998'de Güney Amerika'ya yakın küçük bir ada ülkesi olan Guadeloupe'de doğdu.

Futbola, İtalya'da Inter altyapısında başladı. Temmuz 2017'de Inter'den Benevento'ya 4 milyon euro bonservis bedeli ile transfer oldu.

Bir sezon Benevonto forması giyen stoper, sezon sonunda 3.5 milyon euro bonservis bedeli ile Pescara'ya katıldı. Buradaki başarılı performansının ardından Inter, 6.1 milyon euro ödeyerek eski oyuncusunu tekrar kadrosuna kattı.

Inter, genç oyuncusunu gelişmesi için birçok farklı takıma kiraladı. Gravillon, kiralık olarak sırasıyla Sassuolo, Ascoli, Loirent ve Reims formalarını giydi.

Kiralık olarak forma giydiği son kulüp olan Fransız Ligue 1 ekibi Reims, geçtiğimiz yaz oyuncunun bonservisini Inter'den 3 milyon euro karşılığında aldı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Bu sezon Reims ile 15 maça çıkan Gravillion, bu maçlarda 1220 dakika sahada kaldı ve üç sarı kart gördü.

Andreaw Gravillon'un oynadığı takımlar ve istatistikleri

Gravillion, İtalya Seria A'da Benevento, Inter ve Sassuolo, Fransa Ligue 1'de ise Reims ve Lorient formalarını giydi. Kariyerinde 207 maçı bulunan stoper, bu maçlarda 12 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Reims - 42 maç

Pescara - 40 maç, 2 gol


Ascoli - 29 maç

Loirent - 26 maç 1 gol, 2 asist

Benevento - 1 maç

Sassuolo - 1 maç

Inter Genç Takımı - 63 maç

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