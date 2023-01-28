Andrew Gravillon Galatasaray'a transfer mi oluyor? Andreaw Gravillon kaç yaşında?

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L'Equipe Gazetesi, Gravillon için birkaç gün önce Beşiktaş'ın pozisyon almasının ardından başka büyük Türk kulübünün 24 yaşındaki stoper için Reims'a yaklaştığını yazdı. Haberde Süper Lig liderinin, kulübü ile 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Guadeloupeli futbolcunun bonservisi için Ligue 1 ekibine 4.5 milyon Euro'luk bir teklif ilettiği belirtildi. Bu rakamın Reims yönetimi tarafından belirlenen 5 milyon Euro'ya yakın olduğu ve görüşmelerin sürdüğünü yazdı.Kulüp kaynakları ise Gravillon ile teması doğrulurken şu an için bir anlaşmanın söz konusu olmadığını açıkladı. Stoper için önceliği 24 yaşındaki futbolcuya veren Galatasaray'ın Fransız ekibine 3.7 milyon Euro artı başarı bonusları ile 4.5 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu öğrenildi.Oyuncunun gelmeye sıcak baktığı ifade edilirken Galatasaray'ın Haris Seferovic ve Patrick Van Aanholt ile yolların ayrılması durumunda Gravillon'u bitirmesi bekleniyor.Andreaw Gravillon, 8 Şubat 1998'de Güney Amerika'ya yakın küçük bir ada ülkesi olan Guadeloupe'de doğdu.Futbola, İtalya'da Inter altyapısında başladı. Temmuz 2017'de Inter'den Benevento'ya 4 milyon euro bonservis bedeli ile transfer oldu.Bir sezon Benevonto forması giyen stoper, sezon sonunda 3.5 milyon euro bonservis bedeli ile Pescara'ya katıldı. Buradaki başarılı performansının ardından Inter, 6.1 milyon euro ödeyerek eski oyuncusunu tekrar kadrosuna kattı.Inter, genç oyuncusunu gelişmesi için birçok farklı takıma kiraladı. Gravillon, kiralık olarak sırasıyla Sassuolo, Ascoli, Loirent ve Reims formalarını giydi.Kiralık olarak forma giydiği son kulüp olan Fransız Ligue 1 ekibi Reims, geçtiğimiz yaz oyuncunun bonservisini Inter'den 3 milyon euro karşılığında aldı.Bu sezon Reims ile 15 maça çıkan Gravillion, bu maçlarda 1220 dakika sahada kaldı ve üç sarı kart gördü.Gravillion, İtalya Seria A'da Benevento, Inter ve Sassuolo, Fransa Ligue 1'de ise Reims ve Lorient formalarını giydi. Kariyerinde 207 maçı bulunan stoper, bu maçlarda 12 gol, 3 asistlik performans sergiledi.Reims - 42 maçPescara - 40 maç, 2 golAscoli - 29 maçLoirent - 26 maç 1 gol, 2 asistBenevento - 1 maçSassuolo - 1 maçInter Genç Takımı - 63 maç