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Anderson Talisca için sürpriz iddia!

Flamengo'nun Anderson Talisca için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi.

calendar 22 Haziran 2025 10:42
Fotoğraf: AA
Anderson Talisca için sürpriz iddia!
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Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca için Brezilya'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

31 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Flamengo'nun, Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi.

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde renklerine bağladığı Talisca'nın sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek.

Fenerbahçe'nin 23 maça çıkan yıldız futbolcu, 12 gol atarken 2 asist yaptı. 


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