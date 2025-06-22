Anderson Talisca için sürpriz iddia!

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca için Brezilya'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.
31 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Flamengo'nun, Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi.
Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde renklerine bağladığı Talisca'nın sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek.
Fenerbahçe'nin 23 maça çıkan yıldız futbolcu, 12 gol atarken 2 asist yaptı.
31 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Flamengo'nun, Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi.
Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde renklerine bağladığı Talisca'nın sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek.
Fenerbahçe'nin 23 maça çıkan yıldız futbolcu, 12 gol atarken 2 asist yaptı.
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