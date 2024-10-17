Haber Tarihi: 17 Ekim 2024 12:11 - Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024 12:11

Anadolu Efes-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Olympiakos ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Euroleague'de geride kalan maçlarda 1 galibiyet 2 mağlubiyet alan Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiakos karşısında galibiyet hedefliyor. Peki, Anadolu Efes-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes taraftarı önünde Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Peki, Anadolu Efes-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES-OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Çift maç haftasında çıktığı ilk mücadelede İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya 93-91 mağlup olan Anadolu Efes, ikinci karşılaşmada Olympiakos'a üstünlük kurmaya çalışacak.

Lacivert-beyazlı takım, bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Olympiakos ise yaptığı 3 müsabakanın 2'sini kazanırken, 1'inden mağlubiyetle ayrıldı


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