Ali Palabıyık: 'Galatasaray'a kırmızı kart gösterdim, hakemliğim bitti'

Eski hakem Ali Palabıyık, Galatasaray hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Alanyaspor-Galatasaray maçında verdiği kırmızı kart kararı nedeniyle hakemlik kariyerinin sona erdiğini belirten Palabıyık, "En son ben gösterdiğim için söylüyorum. Ben kırmızı gösterdim hakemliğim bitti. Şimdi arkadaşlar da ondan dolayı mı göstermiyor bilmiyorum ama çok bariz olanları göstersinler artık" dedi.



Eski hakem Ali Palabıyık, Galatasaray için gündem yaratacak sözler sarf etti. Kariyerine yorumcu olarak devam eden Ali Palabıyık, Galatasaray-Konyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını HT Spor'da yorumladı.



'KABAK BİR HAKEMİN BAŞINA PATLAYACAK'



Galatasaray'ın uzun süredir kırmızı kart görmediğini ifade eden Palabıyık, "Galatasaray şu an çok diken üstünde. Uzun zamandır kırmızı kart görmedi ve bundan dolayı da rakibi Fenerbahçe her hafta müsabaka öncesi veya sonrası bir açıklamayla bunu dile getiriyor. Kabak bir hakemin başına patlayacak. Olmayan bir kırmızı kart... Olan hakeme de olacak benim gibi. En son ben gösterdiğim için söylüyorum. Ben gösterdim hakemliğim bitti. Şimdi arkadaşlar da ondan dolayı mı göstermiyor bilmiyorum ama çok bariz olanları göstersinler artık" dedi.



'KEŞKE BENİ VAR ÇAĞIRSAYDI' DEMİŞTİ



Palabıyık, daha önce kırmızı kart gösterdiği tartışmalı pozisyon için hatalı olduğunu söyleyerek "Galatasaray-Alanyaspor maçında Sacha Boey'e kırmızı kart gösterdikten sonra 4. Hakem Erkan Özdamar bana 'Sarı kart' dedi, ona 'Erkan bence kırmızı kart, oyuncunun gol atma şansı var' dedim. VAR Koray Gençerler, keşke izlemem için çağırsaydı" ifadelerini kullanmıştı.



