Haber Tarihi: 05 Aralık 2023 10:29 - Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 10:29

ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 - ÖSYM giriş ile ALES/3 sınav sonuçları sorgulama

ALES sınav sonuçları için ÖSYM'den beklenen duyuru geldi. ALES 3 sınav sonuçları açıklandı. Yüksek lisans ve akademik kariyer planlayan adayların katılımı ile Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) 19 Kasım tarihinde gerçekleşti. Yılın son oturumunun tamamlanmasının ardından ÖSYM ALES sınav sonuçları için değerlendirme işlemleri de tamamlandı. 2023 sınav takvimine göre söz konusu sınavın sonuçları belli oldu. Sayısal ve sözel testlerin sorulduğu ALES sınavı sonuçları, ÖSYM tarafından https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulamaya açıldı. Adaylar T.C kimlik no ve şifreleri ile sonuçlarını öğrenebilecekler. Peki 2023 ALES sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte AİS T.C.kimlik no şifre ALES sınav sonucu görüntüleme sayfası

ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 - ÖSYM giriş ile ALES/3 sınav sonuçları sorgulama
Abone Ol
ALES sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu, sınava giren vatandaşlar tarafından son dakika araştırılıyor. ÖSYM tarafından sonuc.osym.gov.tr üzerinden gelecek hafta erişime açılacak. ALES sonuçları 2023/3 açıklandığı gibi öğrencilerin doğru ve yanlış soru cevap kağıdına erişimi sağlanacak. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ALES sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS 

ALES SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN ALES/3 SONUÇLARI AÇIKLANDI

19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 5 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ALES SORU VE CEVAPLARI YAhttps://ais.osym.gov.trYIMLANDI

19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 5 Aralık 2023 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

 ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
ALES
Gündem

Diğer Haberler

Dominik Livakovic, Fenerbahçe'de güven tazeledi Fenerbahçe Dominik Livakovic, Fenerbahçe'de güven tazeledi
Fenerbahçe'de Osayi Samuel performansıyla parlıyor Fenerbahçe Fenerbahçe'de Osayi Samuel performansıyla parlıyor
Avrupa'da 'Bizim Çocuklar'ın haftası! Inter Avrupa'da 'Bizim Çocuklar'ın haftası!
Erkan Sözeri: ''Fenerbahçe reaksiyon gösterdi'' Fenerbahçe Erkan Sözeri: ''Fenerbahçe reaksiyon gösterdi''
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürenlere 18 yıl hapis istemi Beşiktaş Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürenlere 18 yıl hapis istemi
Galatasaray'da sıra Ndombele ve Tete'de! Galatasaray Galatasaray'da sıra Ndombele ve Tete'de!
Beşiktaş'a derbi öncesi sakatlardan müjde! Beşiktaş Beşiktaş'a derbi öncesi sakatlardan müjde!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin gözdesine kanca! Beşiktaş Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin gözdesine kanca!
Angelino'nun Leipzig'den indirim talebi! Galatasaray Angelino'nun Leipzig'den indirim talebi!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Adana Demirspor'da 3 teknik direktör adayı
2
İrfan Can Kahveci: "Bu çalımı Hurşut Meriç'ten öğrendim"
3
Angelino'nun Leipzig'den indirim talebi!
4
Emrah Başsan'dan Fenerbahçe maçı için tepki
5
İsmail Kartal'dan derbi öncesi SAKATLIK açıklaması!
6
Sivasspor'da maç sonu hakem isyanı
7
Erling Haaland'dan çığlık cevabı!

SON HABERLER

yukarı ok