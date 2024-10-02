ALES/3 başvuru ne zaman? 2024 ÖSYM ALES/3 başvuru ücreti)

2024 ALES 3 başvuruları için bekleyiş sona erdi. Yılın son ALES sınavı için başvuru ekranı erişime açıldı. Yüksek lisans yapmak isteyen üniversite mezunları, ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvuru yapabilecek. İşte ALES 3 başvuru ekranı.



ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI



2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları başladı.



Sınava başvurular, 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.



ALES 3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar, başvurularını 1 Ekim 2024 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.



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ALES 3 SINAVI NE ZAMAN?



2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.







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