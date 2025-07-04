ALES/2 sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

2025 yılının ikinci ALES sınavı öncesinde, sınava katılım sağlayacak olan adaylar son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. ALES/2 sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek. Yüksek lisans eğitimi alabilmek için sınava katılım sağlayacak binlerce kişi, sınavın saat kaçta başlayacağını, kaçta biteceğini ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2025 ALES/2 ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?



2025 ALES/2 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) 6 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15'de başlayacak. Sınav saat 12.45'te sona erecek.



Söz konusu sınavın sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak.



ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?



Sınavda, sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.



Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

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