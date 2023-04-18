Alanyaspor Galatasaray maçı İZLE, CANLI GS Alanyaspor maçı burada
Haber Tarihi: 18 Nisan 2023 20:57 -
Güncelleme Tarihi:
18 Nisan 2023 20:57
Alanyaspor Galatasaray maçı İZLE, CANLI GS Alanyaspor maçı burada
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2000 yılından sonra ligde şampiyon olan takımların toplam puan ortalaması 76.72… Şu an 66 puanı bulunan G.Saray, önündeki 4 maçı kazanırsa ipi göğüslemeye çok yakın. Aslan ayrıca tüm maçlarını kazanırsa hem kendi puan rekorunu kıracak hem de F.Bahçe'nin puan rekorunu egale edecek. Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark atarak 66 puanla zirvede yer alan Galatasaray, sezonun bitimine 9 hafta kalmasına rağmen alacağı 4 galibiyetle şampiyon olabilir. Neden mi? Çünkü; Süper Lig'de 2000 yılından sonra şampiyon olan takımların puan ortalaması 76.72. Milenyumdan bu yana geride bıraktığımız 22 sezonda Aslan, ipi 8 kez göğüsledi. Cim Bom, bu şampiyonluklarının 5'inde 76.72 olan puan ortalamasını geride bıraktı. 3'ünde ise ortalamanın altında puan toplayarak mutlu sona ulaştı. Şu anda 66 puana sahip Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk ortalaması baz alındığında önündeki maçlardan 4 galibiyet çıkarması halinde sezon sonu kupaya uzanabilir. Tabii bu istatistiki bir ihtimal... Ancak Sarı-Kırmızılılar, ligin kalan 9 haftasında 8 kez sahaya çıkacak. Hatayspor ligden çekildiği için son haftayı maç oynamadan kapatacak olan SarıKırmızılılar, direkt üç puanı hanesine yazdıracak. Ligde 14 maç üst üste kazanarak rekor kıran Cim Bom, diğer 8 haftada da sahadan galibiyetle ayrılması durumunda ise kendi puan rekorunu kıracak. Profesyonel olarak liglerin başladığı tarihten bu yana 22 kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, en yüksek puanı ise 1987-1988 sezonunda topladı. O dönem 90 puanla şampiyon olan Sarı-Kırmızılılar, o sezondan sonra ipi göğüslediği anlarda bu puan ortalamasına ulaşamadı. Galatasaray, eğer 9 haftada 27 puanı hanesine yazdırırsa kendi puan rekorunu kıracak ve aynı zamanda 1988- 1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe'nin rekorunu da egale edecek. Çünkü lig tarihinde en fazla puan toplayarak şampiyon olan takım Fenerbahçe... Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de en son 2018-2019 sezonunda şampiyon olmuştu. Cim Bom, Fatih Terim dönemindeki o şampiyonlukta 69 puan toplayabilmişti. Eğer G.Saray, bugün Alanyaspor'u yenerse o sezonki şampiyonluk puanını yakalayacak. [Akşam]
Okan Buruk ile Ersun Yanal'ın düellosu
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Buruk; Elazığspor, Gaziantepspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırırken, Yanal ise Fenerbahçe ve Trabzonspor'un başındaydı. Bu karşılaşmalarda Ersun Yanal'ın takımları 3, Okan Buruk'un ekipleri de 2 kez sahadan galip ayrıldı. 1 mücadele ise berabere sona erdi. Aslan'ın hocası Buruk, bu akşamki mücadelede Yanal'la galibiyet sayılarını eşitlemeye çalışacak.
Ersun Yanal: "Canımız çok yandı"
Zorlu mücadeleye yönelik konuşan Ersun Yanal, "Şampiyonluk yarışındaki adaylardan bir tanesiyle oynayacağız. Takımın mental olarak bu maça hazırlanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Kendi sahamızda bunu yapabilen bir takımız. Antalyaspor yenilgisi canımızı fazlasıyla yakan bir maç oldu. Toparlanıp iyi mücadele eden, puan ve puanlar almak için oynayan bir takım olarak sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.
Okan Buruk: "Kayıpsız dönmeliyiz"
Okan Buruk ise Konyaspor yenilgisi ile bitip Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan serinin devam etmesini istiyor. Başarılı çalıştırıcı, "En yakın rakibimizin 6 puan önündeyiz. Rakiplerin ne yaptığına bakmıyoruz, çünkü kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Alanyaspor bu ligin güçlü takımlarından biri ve Ersun Yanal hoca da tecrübesiyle kazanmak isteyecektir. Ama evimize kayıpsız dönmek istiyoruz" diye konuştu.
Alanyaspor - Galatasaray maçı hakemi
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.
Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 21 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 66 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor. Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de oynadığı 28 maçın 8'ini kazanırken, 8'inde berabere kaldı, 12'sinde ise mağlup oldu. 32 puana sahip Akdeniz ekibi, averajla 11. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, 2-2 berabere bitmişti.
Eksikler
Alanyaspor'da sakatlığı süren Candeias ile cezalı Umut Güneş karşılaşmada forma giyemeyecek.
Galatasaray'da Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Yusuf Demir maç kadrosuna dahil edilmedi.
Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı öncesinde 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.
14. randevu
Galatasaray ile Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan 13 maçta sarı-kırmızılı takımın 27 golüne, Alanya ekibi 16 golle karşılık verdi.
Alanya'daki maçlar
İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor'a konuk olduğu 6 maçın 3'ünü kazandı. Alanya'daki maçlardan bir kez ev sahibi takım üstün ayrılırken, 2 müsabaka ise berabere bitti. Alanya'daki müsabakalarda takımlar 10'ar kez ağları havalandırdı.
En farklı galibiyetler
Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti. Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.
Galatasaray'da şampiyonluk için kırılma noktası
Ligin ilk yarısında, bugünkü rakibi Alanya'ya takılan Galatasaray, o tarihten sonra 14 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Sarı-kırmızılılar, bugün gelecek galibiyetin ise şampiyonluk için büyük avantaj sağlayacağına inanıyor. Zirvedeki avantajını puan farkını koruyan sarı-kırmızılılarda, ligin ilk yarısında oynanan Alanya maçı tartışmalara neden olmuş ve sarı-kırmızılılar 2-2 biten müsabakanın ardından hakem Ali Palabıyık'a büyük tepki göstermişti. Galatasaray yine o maçtan sonra lig tarihine geçen 14 maçlık galibiyet serisine ulaşmıştı. Aslan'da bugünkü sınava da şampiyonluk yolunda yine özel önem veriliyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve yöneticiler, Alanyaspor deplasmanında alınacak 3 puanın hayati değerde olduğunun altını çizdiler. Sarı-kırmızılılara göre, bu deplasmandan alınacak galibiyet, şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayacak. Galatasaray ligin kalan haftalarında Alanya, Beşiktaş, İstanbulspor ve Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar özellikle Alanya ve Beşiktaş maçlarının kayıpsız geçilmesiyle işlerinin kolaylaşacağını düşünüyor. Alanyaspor maçı öncesinde, Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, Oliveira, Icardi, Barış Alper ve Kerem, bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve iç sahadaki Karagümrük karşılaşmasında görev yapamayacak. Cim-Bom, Süper Lig'de bu sezon 13 kez deplasmana çıktı, bunların 9'undan üç puanla ayrıldı.Sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 29 puan aldı. Bu alanda zirvede yer alan Aslan, 28 gol kaydederken, kalesinde ise 7 gol gördü. Aslan son deplasman maçında Konyaspor ile karşılaşmış ve 2-1 mağlup olmuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Buruk; Elazığspor, Gaziantepspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırırken, Yanal ise Fenerbahçe ve Trabzonspor'un başında yer aldı. Bu müsabakalarda Ersun Yanal'ın takımları 3, Okan Buruk'un ekipleri de 2 kez sahadan galip ayrıldı. 1 mücadele ise berabere sona erdi.
Okan Buruk'tan kritik uyarı!
Galatasaray'da, Alanyaspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı Kırmızılılar'da Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 31. haftada Nef Stadyumu'nda oynanacak Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Bu 5 isim, Kayserispor karşısına da sınırda çıkmış, ancak Aslan mücadeleyi firesiz tamamlamıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sınırdaki oyuncularından yine basit kartlara dikkat etmelerini istiyor. Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu açıklandı. Sarı Kırmızılı ekipte Yusuf Demir, Emre Taşdemir ve Mathias Ross kadroya dahil edilmedi.
Okan Buruk'tan Zaniolo kararı!
G.Saray, sezonun ilk yarısında puan kaybettiği takımlardan rövanşı almasını bildi. Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'un ardından Kayserispor'u yenerek hesap kapatan sarı-kırmızılıların Süper Lig'de bu sezon mağlup edemediği tek takım olarak Alanyaspor kaldı. İki ekip arasında ligin ilk yarısında Nef Stadyumu'ndaki mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. 30. haftada Alanya deplasmanına çıkacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kazanan kadroyu bozmayacak. Adana Demir ve Kayseri ilk 11'i Alanya'da sahada olacak. Muslera'nın önünde Boey- Nelsson-Abdülkerim-Adekubge görev yapacak. Orta saha Torreira-Oliveira ikilisine emanet. Kanatlarda Rashica ve Kerem, 10 numara pozisyonunda Mertens, ileri uçta İcardi gol arayacak. İtalyan yıldız Zaniolo yine maçın ikinci yarısında şans bulacak.
Galatasaray için yer yerinden oynadı
Evındeki maçları kapalı gişe oynayan lider Galatasaray'ı, Alanya'da da taraftarları yalnız bırakmadı. Dün müsabaka için Antalya'ya giden takımı, havalimanında coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Tezahüratlar ve meşaleler karşısında futbolcular şaşkınlığını gizleyemedi. Oyuncular ile birlikte teknik direktör Okan Buruk ile fotoğraf çektirmek için sarıkırmızılı futbolseverler, birbirleriyle yarıştı.