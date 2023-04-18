Alanyaspor Galatasaray maçı canlı izle kesintisiz donmadan

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Alanyaspor Galatasaray form durumları



Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 21 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 66 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor.

Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de oynadığı 28 maçın 8'ini kazanırken, 8'inde berabere kaldı, 12'sinde ise mağlup oldu. 32 puana sahip Akdeniz ekibi, averajla 11. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, 2-2 berabere bitmişti.

Alanyaspor'da sakatlığı süren Candeias ile cezalı Umut Güneş karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Yusuf Demir maç kadrosuna dahil edilmedi.

Runarsson; Pereira, Furkan, Rassoul, Balkovec; Doumbia, Fatih, Fer; Efecan, Cavaleiro; Hassan.

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı öncesinde 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray ile Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 13 maçta sarı-kırmızılı takımın 27 golüne, Alanya ekibi 16 golle karşılık verdi.

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