Akbank hesap kapatma: Mobil Akbank hesap kapatma 2024

Akbank üzerinden ise vadeli ya da vadesiz hesapları kapatma konusunda değişik yöntemler olduğunu söylemek mümkün. Bu yöntemleri sırasıyla ve harfiyen yerine getirmek suretiyle, güvenli bir şekilde hesap kapatma imkanı elde edilebilir.

Akbank üzerinden hesap kapatma işlemleri değişik seçenekler altında ele alınabilir. Tabii bu doğrultuda vadeli ya da vadesiz olarak durumun değişkenlik gösterebileceğini söylemek gerekir. Ancak genel çerçevede bazı yöntemler ana hatları ile öne çıkıyor.

- Çağrı merkezini arama yoluyla

- İnternet üzerinden bankacılık işlemleri eşliğinde

- Mobil cihaz dahilinde hesaba giriş üzerinden

- ATM kullanarak

Bu şekilde yukarıda verilen yöntemleri kendi içerisinde değerlendirmek suretiyle hesap kapatma gerçekleşebilir. Pek çok kişi ev ya da işyerleri ile dışarıda herhangi bir noktadan bu işlemler uygulayabilir. Tabii gerekli prosedürleri eksiksiz bir şekilde ve doğru biçimde yapmak önemlidir.

Akbank vadesiz hesabı kapatabilmek için direkt olarak müşteri hizmetlerine bağlanmak yeterlidir. Bu konuda 444 25 25 numaralı telefonu tuşlamak sürekli müşteri temsilcilerine bağlanılmaktadır. Bankacılık işlemleri menüsünde bulunan mevduat işlemleri > Hareketsiz hesap kapatma bölümünü takip etmek gerekir. Böylece sesli yanıt sistemi vasıtasıyla kolayca vadesiz hesabı kapatma seçeneği değerlendirilir. Aynı zamanda doğrudan internet şifresi ile giriş yapmak suretiyle internet üzerinden kolayca vadesiz hesap kapatılabilir. Giriş yapıldıktan sonra hesap seçimi üzerinden vadesiz hesabı kapat demek yeterlidir. Bu konuda aynı işlem mobil uygulama üzerinde de yine gerçekleşebilir.

Vadesiz hesapta olduğu gibi aynı şekilde vadeli hesap için de işlem yapmak oldukça kolaydır. Bu doğrultuda yine aynı şekilde 444 25 25 numaranı müşteri hizmetleri doğrultusunda kolayca hesabı kapatmak mümkün. Özellikle sesli yanıt ile beraber kolayca bu işlemi gerçekleştirme fırsatı yer alıyor. Akbank çağrı merkezine bu şekilde bağlanmak suretiyle, Mevduat işlemleri ve ardından hesap kapatma işlemi doğrusunda sonuca ulaşmak mümkün. Bu bölümde sesli yanıt sistemini kullandıktan sonra gerekli talimatlar doğrultusunda vadeli hesap kapatılabilir. Tabii bundan önce mutlaka vadeli hesabın sürecini dolmuş olması önemlidir. Aynı zamanda hesap içerisindeki miktarın tamamını çekilmesi ve boşaltılması gerekir. İnternet bankacılığını kullanmak suretiyle yine aynı uygulamalar doğrultusunda hesap üzerinden kapatma işlemi yapılabilir.

Yatırım hesabı üzerinden genel olarak vadesiz hesap ile beraber işlem yapılır. Tabii bu durum vadeli hesap olarak da ön plana çıkar. Genel çerçevede internet şubesini kullanmak suretiyle kolayca Akbank yatırım hesabını kapatma işlemi gerçekleşir.

- Bu bölümde 'hesaplarım' kısmından vadesiz hesap bölümüne geçiş yapılır.

- Daha sonra bu bölümde kapatılmak istenen hesap işaretlenir.

- 'Hesabı kapat' butonuna tıklamak suretiyle işlem tamamlanır.

- Aynı şekilde vadeli hesap üzerinden de bu işlemi sağlamak mümkün. Tabii bu konuda mutlaka hesabın boşaltılması ve süresinin dolmuş olması önemlidir.

Bu şekilde yukarıdaki prosedürleri tamamlamak suretiyle kolayca Akbank üzerinden vadeli ve vadesiz hesapları kapatmaya imkanı elde edilir.

Bireysel Olarak Akbank Vadeli ve Vadesiz Hesap Kapatılabilir mi?

Günümüz teknoloji konuları ile beraber artık bireysel olarak Akbank vadeli ve vadesiz hesaplar kolayca kapatılabilir. Bu konuda özellikle Akbank çağrı merkezine bağlantı kurmak suretiyle genelde hesap kapatma işlemi yapılır. Aynı zamanda internet şubesi ya da ATM üzerinden gerekli bölümlere giriş eşliğinde hesap kapatma işlemi yapılır.