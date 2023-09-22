Haber Tarihi: 22 Eylül 2023 17:16 - Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023 17:16

Aile dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor 2023? Aile dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?

Aile dizisi yeni sezon ne zaman merak ediliyor. Aile dizisinin 2. sezon yayın tarihi açıklandı. Yayın hayatına 7 Mart 2023 tarihinde başlayan Aile dizisi13. bölümüyle sezon finali yaparak ekran macerasına ara vermişti. Peki, Aile dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor 2023? Aile dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?

Aile dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor 2023? Aile dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?
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Aile dizisi ilk sezonun ardından bir süre ara vermişti. Şimdi ise Aile dizisinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağı insanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Aile dizisi ne zaman başlayacak? Aile dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak? 
AİLE DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevilen dizi Aile, ortaya çıkan bilgilere göre Eylül ayında çekimlere başlayacak. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın olduğu projenin ikinci sezon çekimleri Eylül ayında başladı. Dizinin ikinci bölümünün ilk bölümü ise 3 Ekim Salı günü yayınlanacak.
AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kıvanç Tatlıtuğ

Serenay Sarıkaya

Nur Sürer

Levent Ülgen

Canan Ergüder

Nejat İşler

AİLE DİZİSİ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Sevdiği adamın ölümle burun buruna geldiğini öğrenen Devin, hamile olduğunu Aslan'a söyler. Aslan aldığı habere çok sevinir ancak Devin bu bebeği doğurmamakta kararlıdır. Aslan, Devin'e doğacak bebekleriyle yeni bir hayat kurmanın mümkün olduğunu kanıtlamaya çalışacaktır.


Kıymet'ten gelen bir telefon Hülya'yı harekete geçirir. Diğer taraftan Aslan da evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrenmek için planını işletmeye başlar.

Aslan evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrendiğinde ortaya çıkan gerçek, Aslan ve Hülya'nın ilişkisini derinden sarsar. Diğer taraftan bu gerçeği Cihan da öğrenir. Devin'in kliniğine gider. Klinikte yaşananlardan sonra Devin, terapi seanslarını sonlandırma kararı alır.

Yağmur ve Eko'nun isteme töreni için herkes bir araya geldiğinde tüm sırlar birer birer gün yüzüne çıkar. Büyük bir tartışmanın sonunda Hülya; Devin ve Cihan'ın aylardır ondan gizli seans yaptıklarını Aslan'a söyler.

Şimdi yüzleşme sırası Aslan ve Cihan'dadır. İki kardeş arasında o gece yaşanacak yüzleşme, aileye ait kanlı sırların ortaya çıkmasıyla büyük bir hesaplaşmaya dönerken; aile büyük bir yıkıma doğru sürüklenecektir.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Aile
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