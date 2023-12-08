Haber Tarihi: 08 Aralık 2023 11:53 - Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023 11:53

Açıköğretim sınavları online mı? (2023 ATA AUZEF AÖF)

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz ve Bahar Dönemi AÖF sınav tarihlerini açıkladı. Açık Öğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi sınavlarına katılım sağlayacak olan adayların gözü AÖF sınav yerleri giriş belgesine çevrildi. İşte 2023-2024 AÖF sınav tarihleri takvimi...

Açıköğretim sınavları online mı? (2023 ATA AUZEF AÖF)
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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarının ne zaman yapılacağı, AÖF üniversite kayıtlarını tamamlayan binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı 2023-2024 güz dönemi ve bahar dönemi sınav takvimi sonrasında, sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2023-2024 AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman yapılacak? 

AÖF ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek.

AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 akademik takvimiyle birlikte, AÖF güz dönemi ve bahar dönemi ara sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; AÖF güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.

AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan tarihinde, dönem sonu sınavları ise 25-26 mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek.

AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.

AÖF AKADEMİK KAYIT TAKVİMİ

İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi


ÖSYS Yeni Kayıt: 28 Ağustos Pazartesi-1 Eylül 2023 Cuma

ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

Dikey Geçiş (DGS): ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Ek Yerleştirme: ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Sağlık Lisans Tamamlama: YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Yatay Geçiş: 11 Eylül 2023 Pazartesi-15 Eylül 2023 Cuma

Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

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