Açıköğretim sınavları online mı? (2023 ATA AUZEF AÖF)

AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek.

AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.

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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarının ne zaman yapılacağı, AÖF üniversite kayıtlarını tamamlayan binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı 2023-2024 güz dönemi ve bahar dönemi sınav takvimi sonrasında, sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2023-2024 AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman yapılacak?Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 akademik takvimiyle birlikte, AÖF güz dönemi ve bahar dönemi ara sınav tarihleri belli oldu.Buna göre; AÖF güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan tarihinde, dönem sonu sınavları ise 25-26 mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecek.AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 PazartesiÖSYS Yeni Kayıt: 28 Ağustos Pazartesi-1 Eylül 2023 CumaANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 PazartesiDikey Geçiş (DGS): ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.Ek Yerleştirme: ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.Sağlık Lisans Tamamlama: YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.Yatay Geçiş: 11 Eylül 2023 Pazartesi-15 Eylül 2023 CumaYatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 PazartesiKayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi