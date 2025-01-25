Hollanda Eredevisie'nin 20. hafta maçında PSV, Nac Breda'yı konuk etti. Philips Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.



PSV'ye galibiyeti getiren golleri 35 ve 45+1. dakikalarda Guus Til ile 90+4'te Ricardo Pepi kaydetti. Nac Breda'nın gollerini ise dakika 26'da Leo Sauer ile 90+6'da Kacper Kostorz attı.



Bu galibiyetin ardından PSV, puanını 49 yaparak liderlik koltuğunda yer almaya devam etti. Nac Breda, 25 puanda kaldı.



Hollanda Eredivisie'nin bir sonraki haftasında PSV, NEC Nijmegen deplasmanında galibiyet arayacak. Nac Breda, Heracles'i konuk edecek.