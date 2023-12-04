Haber Tarihi: 04 Aralık 2023 17:51 - Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 17:51

5 Aralık 2023 yarın okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi?

5 Aralık 2023 yarın okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi? sorusu yoğun kar yağışı sonrasında merak ediliyor. Yurt genelinde soğuk, yağmur ve kar yağışlı hava etkisini gösteriyor. Yurdun batı kesiminde kuvvetli rüzgar ile beraber yer yer fırtınaya varan sağanak yağışlar görülürken İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da da kar yağışı etkisini hissettiriyor. Bu noktada, veliler ve öğrenciler tarafından da "Yarın okullar tatil mi, kar tatili açıklaması var mı?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz haftalarda hava durumunun yüz yüze eğitim öğretimi olumsuz etkilemesi nedeniyle çeşitli illerde tatil kararı alınmıştı. İşte, okullarda son durum...

5 Aralık 2023 yarın okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi?
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Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve yağış nedeniyle kar yağmasını bekleyen öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, yarın okullar tatil mi oldu? 5 Aralık salı günü okullar tatil mi edildi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

5 Aralık 2023 Salı gününe ilişkin bir tatil haberi bulunmuyor. Konuyla ilgili yetkililerden açıklama geldiğinde haberimizden bulabilirsiniz.

5 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

5 Aralık 2023 günü için kar tatili ilan edilen iller valilik ve kaymakamlıkların açıklamaları geldikçe güncellenecektir. Şu an için herhangi bir kaymakamlık ya da valilikten yarın okulların tatil edileceğine dair bir açıklama bulunmamaktadır.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin raporlarına göre, yurdun batı kesiminde hafta boyunca sağanak yağışlı ve rüzgarlı hava etkisini gösterecek. Yağışların salı günü etkisini kaybetmesi; ancak diğer günlerde devam etmesi bekleniyor.
 
YURDUN DOĞUSUNDA "KAR" BEKLENTİSİ

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek rakımlarda kar yağışının etkili olması bekleniyor.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'dan iki deprem sonrasında yapılan açıklamada "Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi Gemlik açıklarında  5,1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir.  Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.  Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.
 
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