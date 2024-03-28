31 Mart (seçim günü) resmi tatil mi? (2024 resmi tatil takvimi)

Seçim gününün yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil araştırmaları da başladı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Yerel seçimler nedeniyle, bu günün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. İşte ayrıntılar.
SEÇİM GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
31 Mart 2024 Pazar gününe denk gelmektedir. Seçim günü resmi tatil sayılmamaktadır.
SEÇİM SONRASI ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ Mİ?
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "
"Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir.
Bu nedenle, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadeleri kullandıl
Seçimlerde sandık memuru olarak görev yapan öğretmenler, 1 Nisan'da idari izinli olacak.
1 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
Öğrenci, öğretmen ve veliler 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. 31 Mart Pazar günü 81 ilde okullarda oy verme işlemleri sabah saat 08.00'de başlayacak. Oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erecek.
Çok sayıda öğretmen sandık görevlisi olarak seçimlerde görev alacak. Geçtiğimiz yıl düzenlenen 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde okullar Pazartesi günü tatil edilmişti.
1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak seçim sonrası okulların tatil olması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.
32 İLDE OY VERME SAATİ BİR SAAT ERKENE ALINDI
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.
2024 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Bayram arife
10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Bayram arife
16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran
Çarşamba: Kurban Bayramı
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
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