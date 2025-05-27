29 Mayıs otobüsler, İETT, toplu taşıma neden ücretsiz? 2025

29 Mayıs perşembe yeni bir haftanın başlangıcında okuluna, işine, hastaneye ya da herhangi bir sebepten dışarı çıkan vatandaşlar, toplu taşımanın ücretsiz olduğunu fark etti. Seçimin ertesi günü İETT, metro, metrobüs, Marmaray gibi pek çok toplu taşıma aracının ücretsiz olup olmadığına ilişkin sorular başladı. Peki otobüsler ücretsiz mi, neden ücretsiz? İşte detaylar...

İstanbul'da 29 Mayıs 2025 perşembe günü toplu taşımanın ücretsiz olmasının temel sebebi, İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümünün kutlanmasıdır. Tarihi açıdan büyük önem taşıyan bu zaferin yıl dönümünde, İBB her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların kutlamalara ve çeşitli etkinliklere kolayca ulaşım sağlaması amacıyla toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz sunma kararı aldı.

29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşen İstanbul'un Fethi, Osmanlı İmparatorluğu için bir dönüm noktası olmuştur. Fatih Sultan Mehmet önderliğindeki Osmanlı ordusu, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'i fethederek Orta Çağ'ın kapanmasına ve Yeni Çağ'ın başlamasına zemin hazırlamıştır. Bu tarihi olay, her yıl Türkiye genelinde ve özellikle İstanbul'da büyük bir coşkuyla anılmaktadır.