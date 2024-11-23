Haber Tarihi: 23 Kasım 2024 15:33 - Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 15:33

25 Kasım: Yarın (pazartesi) okullar tatil mi? MEB kararı

25 Kasım günü okulların tatil mi değil mi binlerce veli ve öğrenci tarafından merak ve araştırma konusu. Ülkenin genelinde soğuk havalardan kaynaklı öğrenciler tatil haberlerine gözünü dikti. Peki, yarın okullar tatil mi, var mı? 25 Kasım MEB okullar var mı yok mu?

25 Kasım: Yarın (pazartesi) okullar tatil mi? MEB kararı
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Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Güneydoğu Anadolu, Isparta çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ile Eskişehir'in kuzeyinde de yağış etkili olacak. Yapılan hava durumu uyarıları ile gözler okulların tatil edildiği il ve ilçelere çevrildi. Şanlıurfa ve Antalya'da eğitim öğretime ara verilmişti. Peki bugün okul var mı? Nerelerde okullar tatil edildi? İşte, o konularla ilgili ayrıntılar.

25 KASIM: YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

25 Kasım günü için tatil açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ANTALYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya'da okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Antalya Valiliği konuyla ilgili yeni bir karar aldığında detaylar haberimize eklenecektir.

25 KASIM CUMA HAVA NASIL OLACAK?

MGM ve AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım 2024 Cuma günü Marmara bölgesinde lodos etkili olmaya devam edecek. Ayrıca Orta Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde sağanak yağış beklentisi var.

Ege ve Akdeniz bölgesinin bazı kesimlerini yarın gök gürültülü sağanak yağış etkisi altına alması beklenirken Güneydoğu Anadolu bölgesinde az bulutlu bir hava olacağı öngörülüyor. Doğu Anadolu bölgesinde çok bulutlu ve yağışlı hava da olacağı belirtildi.

AFAD ANTALYA İÇİN TURUNCU UYARI AÇIKLAMASI YAPTI

AFAD'dan gelen açıklama şöyle:
Şiddetli yağış nedeniyle; 1 ilimize (Antalya) turuncu, 19 ilimize sarı, Kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle; 30 ilimize sarı uyarı verilmiştir.

Turuncu yağış uyarısı verilen Antalya ilimizdeki vatandaşlarımıza #AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapılmıştır.

Antalya ilimizde köy muhtarları, cami, belediye hoparlörleri, emniyet ve jandarma araçları aracılığıyla vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda anonslar yapılmıştır.

An itibarıyla, uyarı verilen illerimizde herhangi bir olumsuz durum gerçekleşmemiştir.
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