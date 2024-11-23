25 Kasım: Yarın (pazartesi) okullar tatil mi? MEB kararı

MGM ve AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım 2024 Cuma günü Marmara bölgesinde lodos etkili olmaya devam edecek. Ayrıca Orta Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde sağanak yağış beklentisi var.

Ege ve Akdeniz bölgesinin bazı kesimlerini yarın gök gürültülü sağanak yağış etkisi altına alması beklenirken Güneydoğu Anadolu bölgesinde az bulutlu bir hava olacağı öngörülüyor. Doğu Anadolu bölgesinde çok bulutlu ve yağışlı hava da olacağı belirtildi.

AFAD'dan gelen açıklama şöyle:

Şiddetli yağış nedeniyle; 1 ilimize (Antalya) turuncu, 19 ilimize sarı, Kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle; 30 ilimize sarı uyarı verilmiştir.

Turuncu yağış uyarısı verilen Antalya ilimizdeki vatandaşlarımıza #AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapılmıştır.

Antalya ilimizde köy muhtarları, cami, belediye hoparlörleri, emniyet ve jandarma araçları aracılığıyla vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda anonslar yapılmıştır.

An itibarıyla, uyarı verilen illerimizde herhangi bir olumsuz durum gerçekleşmemiştir.