Haber Tarihi: 18 Nisan 2025 12:31 - Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2025 12:31

23 Nisan poliklinikler açık mı, sağlık ocakları açık mı? 2025

23 Nisan Çarşamba günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatil olacak. Resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. 23 Nisan'da sağlık kurumlarında işleri olan pek çok kişi de şimdiden sağlık ocağı, hastane ve eczanelerin akıbetini merak ediyor. Peki, 23 Nisan'da hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı?

23 Nisan poliklinikler açık mı, sağlık ocakları açık mı? 2025
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23 Nisan Çarşamba günü hastaneler, sağlık ocakları ve eczanelerin çalışma saati ya da açık olup olmadıklarına dair araştırmalar başladı. İşte, hastaneler, eczaneler ve sağlık ocaklarında son durum...

23 NİSAN'DA POLİKLİNİKLER, HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil kapsamında yer alıyor.

Bu nedenle 23 Nisan Çarşamba günü sağlık ocağı ve hastaneler kapalı olacak.

Hastanelerin acil servisleri hizmete devam edecek. Hastanelerde poliklinik hizmeti ise verilmeyecek.

23 NİSAN SALI GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil kapsamında yer alıyor.

Bu nedenle bugün eczaneler kapalı olacak.

Nöbetçi eczaneler ise gün boyu hizmet verecek.

İkamet ettiğiniz il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri internet üzerinden öğrenebilirsiniz.

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