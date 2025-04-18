23 Nisan bugün otobüsler, toplu taşıma ücretsiz mi? 2025

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu sene Çarşamba günü kutlanacak. Bu sebeple 23 Nisan'da ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Özellikle büyük şehirlerde trafikte kalmamak için toplu taşımalar büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz resmi tatillerde İETT toplu ulaşım araçlarından ücret alınmamıştı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İETT toplu taşıma için de açıklama geldi. Peki 23 Nisan Çarşamba günü toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan 2025 İstanbul'da metro, metrobüs, tramvay, metro, otobüs bedava mı olacak?

İETT'den 23 Nisan Çarşamba günü toplu taşıma için açıklama geldi. Buna göre Çarşamba günü ücretsiz olacak. İETT'den gelen duyuru şu şekilde:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

Otobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile Metrobüs seferleri hafta İçi tarifesi ile çalışacaktır.

*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir."