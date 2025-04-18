Haber Tarihi: 18 Nisan 2025 12:32 - Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2025 12:32

23 Nisan bugün otobüsler, toplu taşıma ücretsiz mi? 2025

Bugün (23 Nisan Çarşamba) metro, Marmaray, İETT otobüsleri ücretsiz mi konusu, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar gün içerisinde marmaray, metrobüs, tramvay, vapur, otobüs ve metro toplu taşıma araçlarını yoğun olarak kullanıyor. Bu sebeple 23 Nisan günü ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Çarşamba günü etkinliklerle kutlanacak. Geçtiğimiz resmi tatillerde toplu ulaşım araçlarından ücret alınmamıştı. Bu sebepler 23 Nisan toplu taşıma ücret bilgisi merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak da İETT'den açıklama geldi. Peki 23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? Çarşamba günü İETT otobüsü, metrobüs, metro, tramvay, vapur,marmaray bedava mı? İşte konu hakkında ayrıntılar...

23 Nisan bugün otobüsler, toplu taşıma ücretsiz mi? 2025
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu sene Çarşamba günü kutlanacak. Bu sebeple 23 Nisan'da ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Özellikle büyük şehirlerde trafikte kalmamak için toplu taşımalar büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz resmi tatillerde İETT toplu ulaşım araçlarından ücret alınmamıştı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İETT toplu taşıma için de açıklama geldi. Peki 23 Nisan Çarşamba günü toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan 2025 İstanbul'da metro, metrobüs, tramvay, metro, otobüs bedava mı olacak?

23 NİSAN 2025 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT'den 23 Nisan Çarşamba günü toplu taşıma için açıklama geldi. Buna göre Çarşamba günü ücretsiz olacak. İETT'den gelen duyuru şu şekilde:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

Otobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile Metrobüs seferleri hafta İçi tarifesi ile çalışacaktır.

*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir."



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