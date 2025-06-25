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2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçının oynanacağı Azteca Stadyumu'nda tadilat çalışmaları sürüyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına ev sahipliği yapacak Meksiko'daki Azteca Stadyumu'nda tadilat çalışmaları sürüyor.

calendar 25 Haziran 2025 12:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçının oynanacağı Azteca Stadyumu'nda tadilat çalışmaları sürüyor
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçının oynanacağı Meksika'nın başkenti Meksiko'da yer alan Azteca Stadyumu'nda tadilat çalışmaları devam ediyor.

1970 ve 1986 Dünya Kupası finallerine ev sahipliği yapan stadyumun Mart ayında yeniden açılması bekleniyor.

Tadilat çalışmaları kapsamında yenilenecek hibrit çim saha, yeni soyunma odaları, karşılama alanları ve yeni koltuklarla stadyum, FIFA Dünya Kupası'nın açılışına hazırlanıyor.


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