2026 Dünya Kupası elemeleri ne zaman?

FIFA, 2026 yılındaki Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Mücadeleler toplam 16 farklı şehirde oynanacak. Turnuvada oynayacak takımlar ise eleme maçlarının ardından belli olacak.



UEFA 2026 DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?



2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinin maç takviminin 2025 Eylül ayında başlaması bekleniyor.



MİLLİ TAKIMIN RAKİPLERİ



Türkiye Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri henüz belli olmadı.



Takımlar, Kasım 2024'te açıklanacak FIFA Dünya Sıralamasına göre 5 torbaya yerleştirilecek.



Kura çekimi ise Aralık 2024 tarihinde yapılacak.

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