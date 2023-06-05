Haber Tarihi: 05 Haziran 2023 13:04 - Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2023 13:04

2023 Memur zammı: Temmuz Memur zammı ne kadar olacak? - 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Son dakika haberi...Emekli ve memura rekor zam geliyor. 'Kimse enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla seçim sonrası ilk atılacak adımlar arasında emekliye zam ve memur zammı düzenlemesi bulunuyor. Enflasyon farkının ne kadar olduğu, memur ve emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Açıklanan mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerin 5 aylık zammı belli oldu. Bu rakamlar emekli ve memur Temmuz zammı döneminde referans değer olacak. Peki yeni emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Memura ek zam var mı, memura zam yok mu? 2023 memura zam gelecek mi, ne kadar zam verilecek?

2023 Memur zammı: Temmuz Memur zammı ne kadar olacak? - 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
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Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı bugün açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. Memur ve emekli maaş zammı enflasyon oranları dikkate alınarak yapılıyor. Mayıs ayı enflasyonu yıllık 39,59 olurken aylık 0,04 oldu. SSK, Bağkur emeklileri ile birlikte öğretmen, doktor, polis, hemşire ve diğer kategorilerde çalışan memurların alacağı 5 aylık zam oranları kesinlik kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını ifade etmişti. Son olarak en düşük emekli maaşı ise 5 bin 500 liradan 7.500 liraya yükseltildi. Temmuz ayında geçerli olacak maaşlar enflasyon farkı dikkate alınarak zamlanacak. Ayrıca memur ve emekli maaşlarına refah payı düzenlemesi bekleniyor. Peki 2023 Emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte, 2023 Memur ve emekli zammında son durum….
2023 EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 5 aylık zam oranları kesinleşti. Son olarak Haziran ayı enflasyonunun duyurulması ile memur ve emeklilerin alacağı enflasyon farkı belli olacak. Haziran ayı enflasyon rakamları Temmuz ayında duyurulacak.
Şu ana kadar açıklanan 5 aylık verilere göre 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15.26 oldu. Ara dönemde en düşük emekli maaşı 7.500 liraya çıkarılmıştı.

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı yüzde 8 olurken, 2023 Temmuz memur toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesine çıkarmıştı.

En düşük memur maaşı seviyesi 12 bin 632 lira seviyesinde bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.

EMEKLİ VE MEMURA ENFLASYON FARKI TEMMUZ ZAMMI 
 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) asgari ücret, memur ve emekli zamlarını etkileyecek nisan ayı enflasyon rakamını açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar her yıl da Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memur enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek, şu anki hesaplanan tutarlar son iki enflasyon rakamı açıklanmadığı için varsayım olarak yer alıyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.


Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek. 5 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,13'lük enflasyon farkı imkanı doğdu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,26 oldu.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak.

Böylece memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek.

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