2020 Survivor dün kim kazandı, Survivor kimin ismi yazıldı

Survivor yarışmasında dün neler yaşandı, dün kim kazandı, dün kimin adı yazıldı şeklinde araştırmalar yer alıyor. Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan Serdan kimi söyledi, Survivor Sercan kimin adını verdi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Survivor Sercan dokunulmazlık oyununu kazanan isim olarak elenmesi için ilk adayı verdi. İlk adayı en güçlü rakiplerinden birinin ismi olarak açıklayan Survivor Sercan geçen hafta da aynı strateji ile yarışmıştı. Haftanın ilk eleme adayı kim, Survivor Sercan kimin adını verdi, Survivor eleme adayı kim oldu? merak edilenler için haberimizi okuyabilirsiniz.