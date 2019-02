2019 Grammy Ödüllerini kim kazandı? 53. Grammy ödülleri kazananları

Kazanan: Childish Gambino - This Is AmericaDiğer adaylar:Kendrick Lamar & SZA - All the StarsElla Mai - Boo'd UpDrake - God's PlanShawn Mendes - In My BloodBrandy Carlile - The JokeZedd & Maren Morris - The MiddleLady Gaga & Bradley Cooper - ShallowKazanan: Lady Gaga ve Bradley Cooper - ShallowDiğer adaylar:Christina Aguilera ft. Demi Lovato - Fall In LineBackstreet Boys - Don't Go Breaking My HeartMaroon 5 ft. Cardi B - Girls Like YouJustin Timberlake ft. Chris Stapleton - Say SomethingZedd, Maren Morris ve Grey - The MiddleKazanan: Lady Gaga - Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)Diğer adaylarBeck - ColorsCamila Cabello - Havana (Live)Ariana Grande - God Is a WomanPost Malone - Better NowKazanan: My Way - Willie NelsonDiğer adaylarLove is Here to Stay - Tony Bennett & Diana KrallNat "King" Cole & Me - Gregory PorterStandards (Deluxe) - SealThe Music...The Mem'ries...The Magic! - Barbra StreisandKazanan: Ariana Grande - SweetenerDiğer adaylar:Camila Cabello - CamilaKelly Clarkson - Meaning of LifeShawn Mendes - Shawn MendesPink - Beautiful TraumaTaylor Swift - ReputationKazanan: "God's Plan" (Drake)Diğer adaylar:"King's Dead" (Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake)"Lucky You" (Eminem feat. Joyner Lucas)"Sicko Mode" (Travis Scott, Drake, Big Hawk & Swae Lee)"Win" (Jay Rock)Kazanan: "Electricity" -- Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark RonsonDiğer adaylar:"Northern Soul" -- Above & Beyond feat. Richard Bedford"Ultimatum" -- Disclosure feat. Fatoumata Diawara"Losing It" -- Fisher"Ghost Voices" -- Virtual SelfKazanan: Justice - Woman WorldwideDiğer adaylar:Jon Hopkins - SingularitySofi Tukker - TreehouseSOPHIE - Oil of Every Pearl's Un-InsidesTOKiMONSTA - Lune RougeKazanan: Steve Gadd Band -- Steve Gadd BandDiğer adaylar:The Emancipation Procrastination -- Christian Scott aTunde AdjuahModern Lore -- Julian LageLaid Black -- Marcus MillerProtocol 4 -- Simon PhillipsKazanan: Chris Cornell - When Bad Does GoodDiğer adaylar:Arctic Monkeys - Four Out of FiveTHE FEVER 333 - Made An AmericaGreta Van Fleet - Highway TuneHalestorm - UncomfortableKazanan: "Electric Messiah" -- High on FireDiğer adaylar:"Condemned to the Gallows" -- Between The Buried And Me"Honeycomb" -- Deafheaven"Betrayer" -- Trivium"On My Teeth" -- UnderoathKazanan: "Masseduction" -- Jack Antonoff & Annie Clark, songwriters (St. Vincent)Diğer adaylar:"Black Smoke Rising" -- Jacob Thomas Kiszka, Joshua Michael Kiszka, Samuel Francis Kiszka & Daniel Robert Wagner, songwriters (Greta Van Fleet)"Jumpsuit" -- Tyler Joseph, songwriter (Twenty One Pilots)"MANTRA" -- Jordan Fish, Matthew Kean, Lee Malia, Matthew Nicholls & Oliver Sykes, songwriters (Bring Me The Horizon)"Rats" -- Tom Dalgety & A Ghoul Writer, songwriters (Ghost)Kazanan: Greta Van Fleet - From the FiresDiğer adaylar:Alice in Chains - Rainier FogFall Out Boy - M A N I AGhost - PrequelleWeezer - Pacific DaydreamKazanan: Colors - BeckDiğer adaylar:Tranquility Base Hotel + Casino -- Arctic MonkeysUtopia -- BjörkAmerican Utopia -- David ByrneMasseduction -- St. VincentKazanan: "Best Part" -- H.E.R. feat. Daniel CaesarDiğer adaylar:"Long As I Live" -- Toni Braxton"Summer" -- The Carters"Y O Y" - Lalah Hathaway"First Began" -- PJ MortonKazananlar: "Bet Ain't Worth the Hand" -- Leon Bridges"How Deep Is Your Love" -- PJ Morton feat. YebbaDiğer adaylar:"Don't Fall Apart on Me Tonight" -- Bettye LaVette"Honest" -- MAJOR."Made for Love" -- Charlie Wilson feat. Lalah HathawayKazanan: "Boo'd Up" -- Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, songwriters (Ella Mai)Diğer adaylar:"Come Through and Chill" -- Jermaine Cole, Miguel Pimentel & Salaam Remi, songwriters (Miguel feat. J. Cole & Salaam Remi)"Feels Like Summer" -- Donald Glover & Ludwig Goransson, songwriters (Childish Gambino)"Focus" -- Darhyl Camper Jr, H.E.R. & Justin Love, songwriters (H.E.R.)"Long As I Live" -- Paul Boutin, Toni Braxton & Antonio Dixon, songwriters (Toni Braxton)Kazanan: Everything Is Love -- The CartersDiğer adaylar:The Kids Are Alright -- Chloe x HalleChris Dave And The Drumhedz -- Chris Dave And The DrumhedzWar & Leisure -- MiguelVentriloquism -- Meshell NdegeocelloKazananlar: "King's Dead" -- Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake"Bubblin" -- Anderson .PaakDiğer adaylar:"Be Careful" -- Cardi B"Nice for What" -- Drake"Sicko Mode" -- Travis Scott, Drake, Big Hawk & Swae LeeKazanan: "This Is America" - Childish GambinoDiğer adaylar:"Like I Do" -- Christina Aguilera feat. GoldLink"Pretty Little Fears" -- 6lack feat. J. Cole"All The Stars" -- Kendrick Lamar & SZA"Rockstar" -- Post Malone feat. 21 SavageKazanan: "Butterflies" -- Kacey MusgravesDiğer adaylar:"Wouldn't It Be Great" -- Loretta Lynn"Mona Lisas And Mad Hatters" -- Maren Morris"Millionaire" -- Chris Stapleton"Parallel Line" -- Keith UrbanKazanan: "Tequila" - Dan + ShayDiğer adaylar:"Shoot Me Straight" -- Brothers Osborne"When Someone Stops Loving You" -- Little Big Town"Dear Hate" -- Maren Morris feat. Vince Gill"Meant To Be" -- Bebe Rehxa & Florida Georgia LineKazanan: Opium Moon -- Opium MoonDiğer adaylar:Hiraeth -- Lisa Gerrard & David KuckhemannBeloved -- Snatam KaurMolecules Of Motion -- Steve RoachMoku Maluhia - Peaceful Island -- Jim Kimo WestKazanan: "Space Cowboy" -- Luke Laird, Shane McAnally & Kacey Musgraves, songwriters (Kacey Musgraves)Diğer adaylar:"Break Up In The End" -- Jessie Jo Dillon, Chase McGill & Jon Nite, songwriters (Cole Swindell)"Dear Hate" -- Tom Douglas, David Hodges & Maren Morris, songwriters (Maren Morris Featuring Vince Gill)"I Lived It" -- Rhett Akins, Ross Copperman, Ashley Gorley & Ben Hayslip, songwriters (Blake Shelton)"Tequila" -- Nicolle Galyon, Jordan Reynolds & Dan Smyers, songwriters (Dan + Shay)"When Someone Stops Loving You" -- Hillary Lindsey, Chase McGill & Lori McKenna, songwriters (Little Big Town)