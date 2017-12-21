15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Sömestr tarihi

Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.





Yılbaşı: 1 Ocak 2017-PazarUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2017- PazarEmek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2017- PazartesiGençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2017- CumaRamazan Bayramı: 25-26-27 Haziran 201715 Temmuz Şehitleri Anma Günü: 15 Temmuz 2017 CumartesiZafer Bayramı: 30 Ağustos 2017- ÇarşambaKurban Bayramı: 1-2-3-4 Eylül 2017Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2017- Pazaryapmak oldukça kolay bir işlemdir. Öğrencilerin tek yapması gereken şey kimlik numaraları ile birlikte okul numaralarını girmektir. Son olarak da güvenlik resminde yer alan harf ve rakamları gerekli kutucuğa doğru bir şekilde giren öğrenciler sisteme giriş yapabiliyor. Güvenlik resminde yazılı olan karakterler ile ilgili herhangi bir sorun yaşayan ve bu karakterleri görmekte sıkıntı çeken öğrencilerin yenileme butonu sayesinde bu güvenlik resmini yenileyebileceklerini de belirtelim. Beraberinde ise karşınıza bir takım doğrulama işlemleri ile alakalı olarak sorular çıkabilir. Bunları da doğu bir şekilde cevaplayarak sisteme giriş yapabilirsiniz.olduğu için aynı şekilde öğrencinin notlarını ve sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen veliler de bu sistemi kullanabilirler.Milli Eğitim bakanlığı tarafından MEBBİS yani Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi olarak 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan E okul, bir okul yönetim bilgi sistemi olan web yazılımıdır.aslında iki farklı şekilde hizmet veren bir sistemdir. Bu hizmetlerden ilki yönetim bilgi sistemi iken diğer hizmet ise veli bilgilendirme sistemidir. Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğretmenler, öğrencilerine dair tüm bilgileri sisteme girebilme imkanını yakalarken, Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde de hem öğrenciler hem de veliler öğrenciye ait öğretmeni tarafından verilen tüm bilgileri görme imkanına erişiyorlar. Sisteme girmek isteyen öğrencilerin yapması gereken tek şey ise güvenlik kodu ile birlikte T. C. Kimlik numarasını ve okul numarasını girmekten geçiyor.sistemine giriş yapmak işte bu kadar kolay bir işlem.Sisteme giriş yapılan tüm bu bilgilerin öğrenci tarafından görülebilmesi velilerin ders öğretmenlerine soracakları birçok soru için veli toplantılarını beklemelerini önlüyor ve velilerin merak ettiği birçok şeyi gözler önüne seriyor. Ayrıca öğrencilerde bu sistem üzerinden öğrencilik hayatlarının kağıt üzerinde ne durumda olduğunu da görebiliyor.Öğrenciler ve bu öğrencilerin velileri Veli bilgilendirme sistemi sayesinde öğrencinin devamsızlık durumunu, girdiği sınavların sonuçlarını, şube başarı ortalamalarını, sınav tarihlerini, aldığı belgeleri, karne notlarını, yıl sonu notlarını, sınıf bilgilerini, nakil durumunu ve haftalık ders programını görebilmektedir.Ortaöğretime geçebilmek için bekleyen öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına MEB'in https://e-okul.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Sonuç bilgilerinde, öğrencinin kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak.