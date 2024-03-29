1 Nisan Pazartesi resmi kurumlar tatil mi, açık mı? 2024

31 Mart Türkiye yerel seçimlerinde il ve ilçe belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Çok sayıda pusula olması sebebiyle oy sayımı işlemleri, 2023 yılında düzenlenen seçimlerden daha uzun sürecek. Sandık görevlileri tarafından okullarda hazırlanacak sandıklarda oy kullanma işlemleri saat 17.00'da sona erecek. Geçtiğimiz yıl düzenlenen seçim sonrasında okullar 1 (bir) gün süreyle tatil edilmişti. 2024 yılında seçimlerde görev alacak kamu çalışanları Pazartesi günü izinli olacak. Peki 1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi? İşte, okulların durumu…



1 NİSAN PAZARTESİ RESMİ KURUMLAR TATİL Mİ?



Seçimden sonraki gün (1 Nisan Pazartesi günü) resmi tatil olmadığı için bankalar, kargolar ve diğer tüm işyerleri her zamanki çalışma düzeninde devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "

"Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir.

Bu nedenle, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadeleri kullandıl

Seçimlerde sandık memuru olarak görev yapan öğretmenler, 1 Nisan'da idari izinli olacak.

Öğrenci, öğretmen ve veliler 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. 31 Mart Pazar günü 81 ilde okullarda oy verme işlemleri sabah saat 08.00'de başlayacak. Oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erecek.

Çok sayıda öğretmen sandık görevlisi olarak seçimlerde görev alacak. Geçtiğimiz yıl düzenlenen 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde okullar Pazartesi günü tatil edilmişti.

1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak seçim sonrası okulların tatil olması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.